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Общество

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Публикации за 25.02.17

Украинские силовики начали масштабные обстрелы ДНР, где «гостит» Савченко
фото israelonline.ru

Украинские силовики начали масштабные обстрелы ДНР, где «гостит» Савченко

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В оперативном командовании ДНР обстрелы связывают с приездом в ДНР Верховной Рады Надежды Савченко, сообщает Донецкое агентство новостей.

Обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

По словам источника в командовании ДНР, украинские силовики начали массированный обстрел сразу после первых сообщений в СМИ о визите Савченко. «Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», – отметил собеседник.

Напомним, накануне стало известно, что Савченко прибыла в Донецк для встречи с пленными украинцами. Позднее в тот же день она посетила колонию в подконтрольной ДНР Макеевке, где встретилась с шестью пленными украинскими силовиками. О встрече Савченко сообщила в своем фейсбуке. Она также призвала лидеров стран «нормандского формата» способствовать обмену пленными на условиях «всех на всех».

Между тем представители блока Петра Порошенко в Верховной Раде потребовали расследования действий Савченко. Служба безопасности Украины намерена провести с ней беседу на предмете посещения ДНР и проводившихся там переговоров.

В марте прошлого года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев, где ее встречали как героиню. Но после ряда заявлений и действий Савченко отношение к ней резко поменялось, статус «героини» был быстро утрачен, теперь ее все чаще называют «предательницей» и чуть ли не «агентом Путина».

Донецк, Полина Николаева

Донецк. Другие новости 24.02.17

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