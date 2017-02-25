Украинские силовики начали масштабные обстрелы ДНР, где «гостит» Савченко

Публикации за 25.02.17

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. В оперативном командовании ДНР обстрелы связывают с приездом в ДНР Верховной Рады Надежды Савченко, сообщает Донецкое агентство новостей.

Обстрелам подверглись Ясиноватая, окрестности Макеевки и территория бывшего аэропорта Донецка. Огонь велся из минометов калибров 120 и 82 миллиметров и орудий калибров 122 и 152 миллиметров.

По словам источника в командовании ДНР, украинские силовики начали массированный обстрел сразу после первых сообщений в СМИ о визите Савченко. «Мы не исключаем, что целью было сорвать посещение ею украинских пленных», – отметил собеседник.

Напомним, накануне стало известно, что Савченко прибыла в Донецк для встречи с пленными украинцами. Позднее в тот же день она посетила колонию в подконтрольной ДНР Макеевке, где встретилась с шестью пленными украинскими силовиками. О встрече Савченко сообщила в своем фейсбуке. Она также призвала лидеров стран «нормандского формата» способствовать обмену пленными на условиях «всех на всех».

Между тем представители блока Петра Порошенко в Верховной Раде потребовали расследования действий Савченко. Служба безопасности Украины намерена провести с ней беседу на предмете посещения ДНР и проводившихся там переговоров.

В марте прошлого года в России Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству в Донбассе сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае 2016-го президент России Владимир Путин помиловал ее, после чего она вернулась в Киев, где ее встречали как героиню. Но после ряда заявлений и действий Савченко отношение к ней резко поменялось, статус «героини» был быстро утрачен, теперь ее все чаще называют «предательницей» и чуть ли не «агентом Путина».

Донецк, Полина Николаева

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