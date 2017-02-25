Шойгу вычеркнул из армейского словаря термин «показная воинская часть»

Публикации за 25.02.17

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу исключил термин «показная воинская часть» исключен из армейского лексикона. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Матч ТВ» на Третьих зимних Всемирных военных играх в Сочи.

«Слово «показной» я из своего лексикона и нашего армейского словаря просто вычеркнул. Что значит – «показной полк»? А воевать кто завтра будет? Одна вот такая «показная воинская часть»? А для чего тогда все остальные?", – риторически поинтересовался глава Минобороны.

По словам Шойгу, есть задача, поставленная президентом России: практически все воинские части Вооруженных сил РФ должны быть частями постоянной готовности. «И они таковыми у нас становятся», – заверил Шойгу. Он добавил, что эта работа нацелена и на то, «чтобы мы как можно быстрее забыли промежуток безвременья, когда было непонятно: где мы, какой у нас строй, в каком направлении мы движемся».

«Теперь много времени прошло с того дня, когда мы поняли, куда нам идти, что мы делаем. С каждым днем наша страна становится сильнее, становится удобнее и для жизни, и для того, чтобы с уверенностью можно было сказать: мы не потеряли ни одного поколения», – заключил министр обороны.

Москва, Полина Николаева

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