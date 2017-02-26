NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 26.02.17

В Москве ограничат движение транспорта из-за марша памяти Немцова
Фото РИА «Новости»

В Москве ограничат движение транспорта из-за марша памяти Немцова

В центре Москвы сегодня будет ограничено движение транспорта в связи с проведением марша памяти Бориса Немцова, который был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту напротив Кремля.

Шествие в память об убитом политике пройдет от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. После окончания акции активисты возложат цветы у места убийства Немцова. Организаторы ожидают, что в шествии примут участие до 30 тысяч человек. Сбор демонстрантов начнется в 13:00 мск. Старт акции запланирован на 14:00 мск. Марш должен завершиться в 16:00 мск.

С 11:00 и до окончания мероприятия будет запрещен проезд по внутренней стороне Страстного бульвара, по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, по улице Лубянка, по проспекту Сахарова на участке от Садового кольца до Тургеневской площади, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.

Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 25.02.17

В Краснодаре умер оставленный в бэби-боксе младенец. / В Елани рухнувший с крыши снег обрушил часть балкона жилого дома (ФОТО). / Шойгу вычеркнул из армейского словаря термин «показная воинская часть».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter