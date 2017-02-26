В Москве ограничат движение транспорта из-за марша памяти Немцова

Публикации за 26.02.17

В центре Москвы сегодня будет ограничено движение транспорта в связи с проведением марша памяти Бориса Немцова, который был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту напротив Кремля.

Шествие в память об убитом политике пройдет от Пушкинской площади до проспекта Сахарова. После окончания акции активисты возложат цветы у места убийства Немцова. Организаторы ожидают, что в шествии примут участие до 30 тысяч человек. Сбор демонстрантов начнется в 13:00 мск. Старт акции запланирован на 14:00 мск. Марш должен завершиться в 16:00 мск.

С 11:00 и до окончания мероприятия будет запрещен проезд по внутренней стороне Страстного бульвара, по Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, по улице Лубянка, по проспекту Сахарова на участке от Садового кольца до Тургеневской площади, сообщается на сайте столичного управления ГИБДД.

Госавтоинспекция просит водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Москва, Светлана Петрова

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