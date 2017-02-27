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Общество

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Публикации за 27.02.17

Сбежавшая в Сибирь от «секс-просвета» немецкая семья внезапно вернулась в Германию
кадр из мультфильма «Ёжик в тумане»

Сбежавшая в Сибирь от «секс-просвета» немецкая семья внезапно вернулась в Германию

Многодетная семья Евгения и Луизы Мартенс, ранее уехавшая из Германии в Новосибирскую область, внезапно вместе с десятью детьми вернулась в ФРГ. Причины отъезда остаются неизвестными.

Как сообщает VN.ru, несколько дней назад отец семейства Евгений выехал в Германию для организации отправки контейнера с вещами в Россию. Но 24 февраля, после его возвращения в село Кыштовка, вся семья бросила дом и выехала в Новосибирск, откуда улетела в Германию.

Многодетная семья из Германии приехала в Кыштовский район Новосибирской области в середине декабря прошлого года с твердым намерением получить гражданство России по программе переселения соотечественников. Об этом поступке писали как местные, так и большинство федеральных СМИ.

Новый День: Сбежавшая в Сибирь от ''секс-просвета'' немецкая семья внезапно вернулась в Германию

Многодетная семья Мартенс (фото – vn.ru)

Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начавшиеся в германской школе уроки секс-просвещения, приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования. Семья отказалась платить штраф за пропуски его дочерью уроков «секс-просвета». Евгений Мартенс в итоге провел сутки в местной тюрьме. По приезду в Россию семья заявляла, что они твердо решили навсегда осесть в Сибири и заниматься фермерством. Евгений даже присмотрел трактор для покупки.

Как сообщила заместитель министра труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области Надежда Цветкова, в октябре прошлого года семья Мартенс написала заявление на участие в Программе добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, указав Новосибирскую область как территорию вселения. «В рамках региональной программы переселения соотечественников в 2016 году мы оказывали финансовую помощь семье на каждого прибывшего несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет в размере 15 тысяч рублей. Это единовременная финансовая помощь, – рассказала Цветкова. – В семье Мартенс десять детей. Им была оказана финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги они получили по линии Министерства труда Новосибирской области в конце прошлого года, после 20 декабря».

Новый День: Сбежавшая в Сибирь от ''секс-просвета'' немецкая семья внезапно вернулась в Германию

Их дом в Кыштовке вновь пустует (фото – vn.ru)

Новосибирск, Зоя Березина

Новосибирск. Другие новости 27.02.17

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