Многодетная семья Мартенс снова возвращается из Германии в Россию …глава семейства объяснил причину «бегства» из Кыштовки – ювенальщики достали их и в Сибири

Многодетная семья Мартенс, которая «сбежала» из Германии в Сибирь от уроков секс-просвещения в школе, но через несколько месяцев вернулась обратно, предприняла вторую попытку вернуться в Россию. Как сказал в интервью РИА «Новый День» глава семейства Евгений Мартенс, их будущее теперь точно «тесно связано с Россией».

Он также рассказал, почему его семья была вынуждена уехать обратно в ФРГ, и что стало со 150 тысячами рублей, которые им выдали российские власти по программе переселения соотечественников в первый приезд семьи в РФ.

Как сообщал «Новый День», Евгений Мартенс переехал в Германию вместе с родителями в начале 1990 годов из Омской области. Все его десять детей родились в ФРГ. В прошлом году после того как 10-летняя дочь почувствовала себя плохо во время урока по сексуальному просвещению из-за чрезмерно откровенных иллюстраций и описания к ним, она покинула урок. За это родителям ребенка был выписан штраф, однако они отказались его оплачивать по «принципиальным убеждениям» и были приговорены к 24 часам тюремного заключения каждый.

Такое судебное решение вызвало бурный протест немецкой общественности, были организованы многотысячные митинги против принудительного «просвещения» младших школьников.

18 декабря 2016 года многодетная семья переехала в Кыштовский район из-за давления, которое немецкое правительство оказывало на семью и детей. Однако уже 24 февраля вся семья выехала в Новосибирск, откуда вновь улетела в Германию.

Мартенс пояснил, что после скандала, который разразился в Германии из-за того, что его дочь отказалась посещать уроки «секс-просвета», он принял решение вернуться в Россию по программе переселения соотечественников.

«Меня за это (отказ дочери посещать уроки) посадили в тюрьму на 24 часа и жену пытались три раза арестовывать. Кроме того случая было и другое, связанное со школой, нам стало тяжко», – сообщил он.

После этого семья перебралась в Кыштовский район Новосибирской области, однако, по словам Мартенса, там их тоже настигла ювенальная юстиция. «Тут на нас тоже навалилось: ребенок сломал ключицу, и нас начали таскать по допросам. Нас опрашивала и полиция – в общем, ювенальная юстиция за нас взялась и тут», – возмутился он.

Мартенс добавил, что ко всему прочему программа переселения предполагала отказ от немецкого гражданства и принятие российского, но в тот момент для них это было технически сложно. «Нервы не выдержали, и мы уехали назад», – признался он.

В результате на многодетную семью обрушился шквал критики. Порицание было связано с тем, что после приезда в Россию семье Мартенс было выдано 150 тысяч рублей в качестве финансовой помощи в рамках программы переселения соотечественников – на каждого несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет – 15 тысяч рублей (в семье Мартенс 10 детей).

«Когда мы таким некрасивым образом уехали назад в Германию, в СМИ везде фигурировали эти 150 тысяч, что мы, мол, взяли деньги и смылись», – пояснил глава семьи.

Однако он подчеркнул, что, приехав в Германию, он первым делом позвонил главе администрации в Кыштовке и сказал, чтобы там не беспокоились за деньги – их вернут. «И уже два месяца как мы деньги вернули, а в газетах все еще пишут, что мы взяли деньги и уехали. Хотя 150 тысяч для нас, для такой большой семьи – это немного», – продолжил он.

В этой связи Мартенс также отметил, что семье также пришлось вернуть около 300 тысяч рублей за детские пособия, которые им выплатили, когда они уже были в России, но с этим не возникло таких проблем.

Сейчас Мартенс снова находится в России и готовится к переезду своей большой семьи. «У меня есть конкретное видение будущего нашей семьи, оно тесно связано с Россией. И вот я приехал сюда, чтобы закончить дела», – сказал он.

Где именно в России его семья намерена жить, Мартенс не уточнил.

Москва, Мария Вяткина

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