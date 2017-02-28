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Общество

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Публикации за 28.02.17

Опрос: россиян и украинцев волнуют одни и те же проблемы
кадр из мультфильма «Жил-был пёс»

Опрос: россиян и украинцев волнуют одни и те же проблемы

Большинство и россиян, и украинцев оценивают нынешние отношения двух стран как враждебные, но при этом людей и в России, и на Украине волнуют одни и те же проблемы. Исследование провел холдинг в конце декабря прошлого года.

В той или иной степени враждебными отношения между двумя странами назвали 70% россиян, но 89% украинцев. При этом 26% россиян считают российско-украинские отношения на данный момент скорее нейтральными. На Украине такого мнения придерживается всего 8% опрошенных. Доли респондентов, которые видят взаимоотношения России и Украины как дружественные, практически совпали в обеих странах – 4% в России и 3% на Украине.

О том, что в 2016 году отношения между Россией и Украиной продолжили ухудшаться, заявили 78% украинцев и 47% россиян. Более того, четверть россиян (26%) и четверо из десяти украинцев (39%) полагают, что и в 2017 году отношения между странами продолжат ухудшение.

Оптимистов среди участников опроса было выявлено гораздо меньше. Так, только 2% украинцев и 7% россиян считают, что за прошедший год отношения между странами улучшились. На подобный вектор развития отношений между Россией и Украиной в нынешнем году рассчитывают 15% россиян и 14% украинцев. Не питают особых иллюзий по поводу изменения отношений между двумя странами почти половина жителей Украины (48%) и более половины россиян (59%).

При этом исследование показало, что два братских народа многое связывает: это и культура, и родственные связи, и даже проблемы, которые одинаково волнуют россиян и украинцев. Так, респондентам в двух странах был задан вопрос о проблемах общества, которые беспокоят их больше всего. Аналогичный опрос проводился в 2011 году, что позволяет отследить динамику. Выяснилось, что для россиян самыми тревожными были и остаются проблемы роста цен (63%), безработицы (45%) и бедности людей в связи с низкими доходами (39%). Украинцы же при нынешнем опросе на первое место в списке наиболее волнующих их проблем поставили бедность (61%), рост цен (51%) и коррупцию (40%).

Пять лет назад куда выше на Украине была обеспокоенность высокой инфляцией (69%) и безработицей (60%), но меньше – проблемой преступности (11%), которая за пять лет усугубилась вдвое. Россию же значительно больше в 2011 году волновала проблема наркомании (30%).

Также в обеих странах очень близок уровень обеспокоенности относительно слабости государственной власти – 20% в России и 22% – на Украине. Близки показатели тревожности по проблемам ЖКХ и обеспечения теплом, водой и электричеством – 11% в России и 14% на Украине. Задержки с выплатой зарплат и пенсий волнуют 7% россиян и 8% украинцев. И даже международные проблемы в равной степени беспокоят и россиян, и украинцев – по 8% ответов в обеих странах.

Таким образом, можно говорить, что простые граждане в России и Украине не столь уж разобщены, проблемы в двух странах схожи, отмечают социологи. И выражают надежду, что общие тревоги и беспокойства способны объединять даже недругов, которыми, хочется верить, россияне и украинцы все же не стали в полной мере.

В России в опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех федеральных округах и всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое городское население страны.

На Украине было опрошено 500 человек в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих во всех типах городов. Выборка репрезентирует взрослое городское население страны.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 28.02.17

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