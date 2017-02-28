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Общество

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Публикации за 28.02.17

Красноярцев забавит подготовка города к визиту Путина (ФОТО) / «Будут ли красить газоны и завешивать баннерами долгострои?»

Красноярцев забавит подготовка города к визиту Путина (ФОТО) «Будут ли красить газоны и завешивать баннерами долгострои?»

Жителей Красноярска забавят ночные работы на городских улицах в преддверии вероятного приезда президента России Владимира Путина. Как отмечает НГС, информация о визите главы государства в город появилась в ряде СМИ 16 февраля, однако в управлении пресс-службы администрации президента и в администрации Красноярского края ее ни опровергли и не подтвердили.

Впрочем, есть косвенные данные, указывающие на приезд Владимира Путина в Красноярск уже в ближайшие дни, возможно, уже завтра, 1 марта. Вечером 27 февраля в социальных сетях появились фото дорожных работ. «Сейчас по Высотной работяги в сопровождении полицейских заваривают канализационные люки. Вот так меры предосторожности», – пишет под фотографией Дмитрий Трапезников.

Несколько горожан рассказали и об усиленной работе грейдеров на проезжих частях по ночам. С вечера понедельника автомобилисты также заметили большое количество полицейских в районе Высотной – Свободного. К авральным ремонтным работам большинство горожан отнеслись с юмором. Задают вопросы: «Ждать ли покраски травы?», «Будут ли завешиваться баннерами долгострои?».

Напомним, аналогичные меры предпринимались во время крупных международных мероприятий и в других городах. Например, в Екатеринбурге в преддверии Саммита ШОС на центральных улицах также заварили все люки, а жильцам домов, фасады которых выходят на административные здания, рекомендовали не подходить к окнам.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 28.02.17

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