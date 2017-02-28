Полпред страшнее народного гнева: Трутнева встречают на Сахалине «потемкинскими домами» (ФОТО, ВИДЕО) / Гнилые бараки спрятали за баннерами с изображением новых стен и окон

Публикации за 28.02.17

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Два «потемкинских дома» появились в центре Южно-Сахалинска рядом со зданием областного правительства накануне визита полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который приедет обсудить тему ветхого жилья. Первый двухэтажный деревянный барак, гнилые стены которого закрыты тканевыми баннерами с изображением новых красивых кирпичных стен и окон, появился 27 февраля на пересечении Хабаровской улицы и проспекта Мира, напротив здания регионального правительства. Сегодня новым красивым фасадом обзавелся соседний двухэтажный жилой дом. Коммунальщики заявили, что закрытие фасадов никак не связано с визитом Трутнева. Они уверяют, что с помощью баннеров они пытаются предотвратить проникновение в дома бомжей и преступных элементов, охотящихся за металлом. Каким образом ткань помешает кому-либо попасть в дом, в управляющей компании не объяснили.

«Наведение красоты» с жильцами домов коммунальщики не обсуждали, стилистическое оформление баннеров не согласовывали. После преображения окна в квартирах старых домов оказались «запечатанными». Свободными от украшательства остались те стены, где расположены входы в подъезды. Нашелся лишь один житель, который осмелился прорезать баннер и приоткрыть форточку в своей квартире на втором этаже, отмечает citysakh.ru.

«У нас тут четыре квартиры осталось. У меня ничего еще – окна во двор выходят, их не будут завешивать, но у соседей, конечно, темно. Эти дома под снос, под расселение, – рассказала жительница дома по улице Хабаровской, 32а корреспонденту издания Sakh.com. – Мы сейчас по этому поводу с администрацией бьемся – нас хотят в такие же квартиры засунуть, впятером в двухкомнатную. А мы, естественно, не согласны».

Накануне стало известно о том, что в Южно-Сахалинск 2 марта прибывает полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В программе визита, в том числе, значится обсуждение вопросов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Тема переселения граждан из ветхого жилья ранее уже становилось предметом для совещания в областном правительстве. Подобное совещание под председательством Юрия Трутнева уже проходило в летом 2015 года. По всей видимости, именно «жилищный» вопрос в программе нового визита полпреда стал поводом для срочного возведения «потемкинского» жилья в столице Сахалина.

Представитель управляющей компании, руководивший работами и пожелавший остаться инкогнито, заявил, что визит полпреда Юрия Трутнева с баннерами на гниющих фасадах «не связан совершенно». Он утверждает, что ткань «должна послужить защитой квартир от проникновения в них лиц без определенного места жительства», а также сборщиков металлолома. Каким образом баннер помешает кому-либо проникнуть в дома, сотрудник управляющей компании не объяснил. Он также отметил, что конфликтов с жильцами у коммунальщиков нет: «Один попросил форточку вырезать, мы ему вырезали».

«Дома эти под снос, люди буквально сегодня-завтра переедут, а недели максимум через две их разберут, и никакого следа не останется… Просто так совпало, из-за погоды не успели, а так бы раньше сделали, уверяет сотрудник УК. – С визитом Трутнева эти работы никак не связаны, это бред полнейший».

Как отмечают местные журналисты, про переселение этих домов в «ближайшие две недели» пока ничего не слышно. «В очередной раз хочется задать вопрос заказчикам этого цирка: неужели вы действительно считаете людей глупцами? Да ладно людей – вышестоящее начальство, которое, по вашему мнению, должно не заметить, как деревянный барак завесили баннером. На простых людей-то здесь точно никто не обращает внимания… Работы оплачены и должны быть проведены. Трутнев страшнее народного гнева», – говорится в комментарии издания Sakh.com.

Стоит отметить, что Сахалинская область – один из лидеров среди российских регионов по доле ветхого и аварийного жилья. За прошлый год прокуратура Сахалинской области выявила более 800 нарушений в сфере переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Помимо преступлений, когда десятки миллионов рублей, выделенных из бюджета на строительство нового жилья для переселенцев из бараков, попросту разворовывались, чаще всего прокуроры фиксировали саботаж со стороны чиновников: людей, проживающих в древних бараках, не вносят в списки, а сами бараки аварийными не признают, напоминает Regnum.

Южно-Сахалинск, Светлана Петрова

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