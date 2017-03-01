Опрос: гордимся Великой Победой, стыдимся неустроенного быта

Публикации за 01.03.17

Победа в Великой Отечественной войне была и остается главной гордостью большинства россиян. В последнем опросе «Левада-Центра» 83% респондентов выбрали именно такой ответ на вопрос о событии, вызывающем наибольшую гордость. Это значение практически не отличается от цифр предыдущих лет, колеблющихся в диапазоне 82-89%.

На втором месте со значительным отрывом – 43% – оказалось возвращение Крыма в состав РФ. Почетную «бронзу» взяло освоение космоса – 41%.

Далее идут великая русская литература (36%), превращение страны в советские времена в одну из ведущих промышленных держав в мире (35%), достижения российской науки (32%), слава русского оружия (26%), моральные качества русского человека – простота, терпение, стойкость (23%), великие русские путешественники (19%), стабилизация положения страны при Путине, рост экономики (18%). 14% набрал вариант «борьба с татаро-монгольским игом», 10% – русская вольница и свободолюбие, 9% – советское бесклассовое общество, по 7% набрали подвижничество русских святых и авторитет интеллигенции. Перестройкой гордятся лишь 4% опрошенных.

Наибольший стыд у современников вызывает бедность и неустроенность, в которой живет великий народ и богатая страна (54%), причем стоит отметить, что этот показатель значительно снизился по сравнению с первым подобным опросом в 1999 году (79%).

Треть опрошенных назвали развал СССР основным поводом для стыда. 24% стыдятся грубости, хамства и неуважения людей друг к другу. У 22% стыд вызывают репрессии и выселение народов в середине ХХ века. 20% признались, что стыдятся «хронического отставания от Запада». 18% – того, во что в итоге вылилась перестройка. 14% опрошенных стыдно за косность, инертность и лень сограждан. О стыде за ограниченную и некомпетентную власть заявили 11%. 8% стыдятся наследия крепостничества и «духа рабства», 5% стыдно за военные поражения России. 4% стыдятся стремления навязать свой строй другим странам. Лишь 3% стыдно за приход Путина к власти, столько же – за «национальное высокомерие».

Опрос проведен 20-23 января по выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Статпогрешность не превышает 3,5%.

Москва, Зоя Березина

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