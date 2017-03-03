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Общество

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Публикации за 03.03.17

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ и ГИА
кадр из мультфильма «На задней парте»

Рособрнадзор утвердил расписание ЕГЭ и ГИА

Утверждено окончательное расписание Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятых классов на текущий год. Расписание размещено на сайте Рособрнадзора. В этом году экзамены, как и в прошлом, пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (в сентябре).

Досрочный этап ЕГЭ будет проводиться с 23 марта по 14 апреля. Основной этап ЕГЭ состоится с 29 мая по 1 июля. И досрочный, и основной периоды ЕГЭ начнутся с двух экзаменов – по географии и информатики. Дополнительный период сдачи осенью организовывается с 5 по 16 сентября для тех, кто не сдал один из обязательных предметов (русский или по математику).

Итоговая аттестация для девятых классов (ОГЭ или ГИА-9) также состоится в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный – с 5 по 22 сентября.

«Закон о ЕГЭ» президент РФ Владимир Путин подписал 9 февраля 2007 года. Документ перевел ЕГЭ из экспериментального режима в штатный во всех субъектах РФ.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 03.03.17

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