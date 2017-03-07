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Общество

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Публикации за 07.03.17

Полиция Москвы разбирается с историей с пьяным оперативником на Ferrari
фото caradvice.com.au

Полиция Москвы разбирается с историей с пьяным оперативником на Ferrari

Московская полиция проверяет информацию о задержании в центре города пьяного оперативника за рулем Ferrari. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проверяется информация о задержании в центре Москвы сотрудника полиции в нетрезвом состоянии. Подтверждения у нас пока нет», – цитирует агентство «Москва» собеседника в столичном ГУ МВД.

Сегодня утром СМИ сообщили о том, что наряд ДПС остановил на Страстном бульваре водителя элитного спорткара. За рулем сидел молодой сотрудник органов внутренних дел, работающий в одном из подразделений ЗАО. Водитель показал сотрудникам ДПС «корочки» и попытался «договориться». От прохождения медосвидетельствования он отказался. В итоге на него все же составили протокол.

Накануне полицию заинтересовал размещенный в Сети видеоролик, на котором юноша на Ferrari FF за 16,5 млн рублей разогнался на МКАД до скорости в 251 км/ч. За рулем предположительно был 20-летний сын «куриного короля» Аштара Батырова Казимбек.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 07.03.17

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