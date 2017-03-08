Путин поздравил женщин стихами Бальмонта

Публикации за 08.03.17

Президент России Владимир Путин по случаю Международного женского дня поздравил всех женщин и процитировал стихи поэта Серебряного века Константина Бальмонта.

В частности, российский лидер отметил, что женщины наполняют наш мир своей красотой и жизненной энергией, согревают его нежностью и душевной щедростью, а также создают атмосферу уюта, радушия и гармонии, передает РИА «Новости».

«У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное – мы любим и ценим вас», – отметил президент.

Он также подчеркнул, что мужчины недаром посвящали женщинам музыку и стихи. По его словам, очень образно и точно сказал о женщине Бальмонт.

«Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз», – процитировал он поэта.

Владимир Путин подчеркнул, что женщина является источником нашей собственной жизни и ее продолжением в детях и она нуждается в мужской поддержке. «Мы будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались», – сказал Путин.

Москва, Иван Гридин

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