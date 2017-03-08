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Публикации за 08.03.17

Космонавты поздравили женщин Земли с 8 Марта (ВИДЕО)
Фото: скриншот с видео

Космонавты поздравили женщин Земли с 8 Марта (ВИДЕО)

Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции поздравили женщин Земли с Международным женским днем. «Сегодня, смотря с борта МКС на земной шар, мы видим, что сама планета особенно прекрасна, и все это – благодаря вам», – сказал Андрей Борисенко.

Затем, благодаря невесомости, микрофон без каких-либо затруднений перелетел в руку Олега Новицкого. Он, присоединяясь к поздравлениям, в свою очередь отметил, что благодаря женщинам, мир становится ярче и лучше. По его словам, сочетание очарования и твердости характера позволяет девушкам добиваться успехов в любом деле.

«Вы дарите нам жизнь, любовь, теплоту и нежность. Мы сегодня говорим вам спасибо за вашу любовь, за счастье в семье, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью и счастьем. Улыбайтесь и дарите нам ваши улыбки», – подчеркнул Новицкий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.03.17

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