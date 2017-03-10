Святой Патрик – теперь и православный святой. Но без пива и разгула

Публикации за 10.03.17

Святой Патрик – креститель Ирландии включен в месяцеслов Русской православной церкви. Также Синод РПЦ включил в месяцеслов еще более десятка святых Западной Европы, в том числе преподобную Женьевьеву, которую считают покровительницей Парижа и русских эмигрантов. В РПЦ надеются, что День Святого Патрика в православной традиции не превратится в банальный «пивной фестиваль».

Как сообщается на сайте Московской патриархии, работу проводила специальная комиссия РПЦ. При рассмотрении вопроса о включении в месяцеслов святых, подвизавшихся в Центральной и Западной Европе до 1054 года, комиссия руководствовалась следующими критериями: безупречным исповеданием православной веры; обстоятельствами, при которых состоялось прославление; отсутствием упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с Восточной Церковью и восточным обрядом; современным почитанием в зарубежных епархиях РПЦ и поместных православных церквах.

В РПЦ считают, что официальное празднование памяти западных святых, прославленных до разделения Церкви, напомнит православным о единстве христианской традиции в первом тысячелетии. При этом в России традиция почитания Святого Патрика уже достаточно распространена. Однако, отмечают в РПЦ, праздник носит больше светский характер, а в ряде стран он стал своеобразным «фестивалем пива», что не может вызывать одобрения. Скорее всего, РПЦ будет отмечать День Святого Патрика крестным ходом в его честь.

Святой Патрик (имя при рождении Мэвин Суккат) – один из наиболее известных и почитаемых католических святых. Покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии, куда христианство принесли ирландские миссионеры. В честь Святого Патрика освящены более 2 тыс. храмов по всему миру. Главный – собор святого Патрика в Дублине, построенный в 1192 году. Настоятелем этого собора в XVIII веке был известный писатель Джонатан Свифт.

Мэвин Суккат родился в конце IV века в Британии в семье римских граждан. В 16-летнем возрасте его продали в рабство ирландским пиратам, но он сбежал, провел некоторое время в монастырях Галлии (современная Франция) и вернулся на родину. Затем завершил свое образование в Галлии, был рукоположен в дьякона под именем Патрик, а позже возведен в сан епископа. Папа Римский Целестин II благословил Патрика на христианизацию Ирландии, и в 30-е годы V века будущий святой начал свою миссию.

Святой Патрик умер 17 марта 463 года (по другим сведениям – 461-го) и был канонизирован до разделения христианской Церкви на Западную и Восточную, поэтому он почитается и в православных церквах. В РПЦ – 30 марта.

День святого Патрика является государственным праздником в Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Он также широко отмечается ирландской диаспорой по всему миру, особенно в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии.

В России в последние десятилетия в день памяти святого Патрика, как и во многих других странах мира, проходили торжественные процессии, а по вечерам на зданиях зажигалась зеленая подсветка – в цвет клевера (трилистника), с помощью которого святой Патрик, по преданию, объяснил ирландцам смысл Троицы.

Москва, Зоя Березина

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