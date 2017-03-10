Забайкальская администрация запретила бюджетникам общаться с протестантами

Публикации за 10.03.17

В Забайкальском крае главы районов и городских округов получили директиву от первого вице-губернатора Дмитрия Кочергина, в которой запрещается любое взаимодействие с протестантскими организациями. Особо запрещается принимать от благотворительных организаций продукты и одежду (протестанты снабжают ими жителей сел) и указывается противодействовать антинаркотической работе протестантов.

10 февраля 2017 года главам районов и городских округов края за подписью Дмитрия Кочергина было разослано директивное письмо. В первой его части подчеркивалась необходимость обратить внимание на активизацию пятидесятников, баптистов и других разновидностей протестантов.

Вице-губернатор отметил, что антинаркотические реабилитационные действия протестантских организаций весьма эффективны. В частности, упоминалась организация «Родители против наркотиков», адаптационные и кризисные центры для нарко- и алкозависимых, для бывших заключенных, которые организованы, как пятидесятниками, так и членами Церкви евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) «Антиохия».

Представитель администрации отметил, что протестанты стали все более активно оказывать социальную помощь жителям сел. «В 2016 году протестантскими религиозными организациями стал делаться акцент на проведение работы в отдаленных селах Забайкальского края. Миссионерами данных организаций организовываются различные праздники, оказывается помощь продуктами питания, вещами» – приводит выдержки из письма-директивы Кочергина сетевое издание «Религия и право». При этом Кочергин отмечет, что через раздачу гуманитарной помощи в селах «образовываются религиозные группы, в которые активно вовлекается молодежь».

Далее вице-губернатор объявляет эти достижения забайкальских протестантов результатом хорошо отлаженной психологической работы нетрадиционных религиозных организаций. И указывает местным чиновникам избегать любых контактов с протестантами и всеми средствами препятствовать их деятельности.

В директиве обладминистрации дается инструкция, как действовать районным чиновникам в общении с протестантскими организациями:

1. Воздерживаться от сотрудничества с данными организациями и участия в их проектах.

2. Не предоставлять помещения учреждений культуры, спорта, образования, объектов социальной сферы и других зданий, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления, для проведения различного рода религиозных мероприятий.

3.В случае проведения данными религиозными организациями массовых мероприятий оперативно информировать Администрацию губернатора Забайкальского края, осуществлять тесное взаимодействие и консультации с прокуратурой, Управлением Минюста РФ по Забайкальскому краю и ФСБ.

4. Дать соответствующие указания главам сельских и городских поселений (административных территориальных округов).

С начала 2000-х годов органы прокуратуры и ФСБ систематически проводят в Чите мероприятия для чиновников и представителей СМИ, в ходе которых звучат призывы избегать сотрудничества с протестантами.

Чита, Алексей Усов

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