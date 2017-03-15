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Общество

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Публикации за 15.03.17

Полицейским запретят выезд из России / Инициатива нашла поддержку в кабмине

Полицейским запретят выезд из России Инициатива нашла поддержку в кабмине

Чиновники российского правительства поддержали идею запретить всем сотрудникам МВД покидать пределы страны. Сейчас выезжать за границу не позволительно только полицейским, имеющим доступ к гостайне. Соответствующее заключение дала комиссия по законопроектной деятельности, а с законотворческой инициативой выступил экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов.

Документ предполагает «временно ограничить права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Как передает , перечень должностей определит МВД.

Кроме того, законопроект, в случае его принятия, наложит запрет на службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. Авторы законопроекта отмечают, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

В МВД поддержали инициативу, но «с учетом замечаний». Так, в ведомстве отметили, что в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, для которых закроют границы. Кроме того, правительственная комиссия рекомендовала Министерству иностранных дел утвердить перечень «иностранных государств, которые не рекомендуется посещать сотрудникам органов внутренних дел».

Сейчас в структуре МВД работают почти 905 тыс. человек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.03.17

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