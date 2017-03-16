Ну что, погуляем? Объявлен график праздничных дней в 2018 году / Предложение Минтруда направлено в правительство

Публикации за 16.03.17

Минтруд подготовил предложения о переносе выходных дней в 2018 году. В частности, россиян могут ожидать десятидневные новогодние каникулы с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

В пресс-службе пресс-служба ведомства рассказали, что выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, предполагается перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также имеется предложение перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря 2018 года соответственно.

В ведомстве запланировали следующие периоды нерабочих дней:

с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года (десять дней с субботы по понедельник);

с 23 по 25 февраля (три дня с пятницы по воскресенье);

с 8 по 11 марта (четыре дня с четверга по воскресенье);

с 29 апреля по 2 мая (четыре дня с воскресенья по среду);

9 мая (среда);

с 10 по 12 июня (три дня с воскресенья по вторник);

с 3 по 5 ноября (три дня с субботы по понедельник).

Напомним, согласно законодательству РФ, перед каждым праздничным днем рабочий день должен сокращаться на час. Ежегодно в России отмечают Новый год, Рождество, праздник Весны и Труда, День Победы, День России и День народного единства. Выходные дни устанавливаются постановлением правительства. Россия занимает первое место в мире по количеству нерабочих дней.

Москва, Иван Гридин

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