Путин обновил Общественную палату / В новый состав вошли академик Бокерия, шахматист Карякин, топ-менеджер «Яндекса»

Публикации за 20.03.17

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил 40 человек членами Общественной палаты, сообщается на сайте Кремля.

В президентскую квоту вошли академик РАН Лео Бокерия, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, журналист Валерий Фадеев, кинорежиссер Владимир Хотиненко, муфтий Москвы Альбир Крганов, президент Фонда изучения исторической перспективы Наталия Нарочницкая, вице-президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Марина Янина, шахматист Сергей Карякин, певица Диана Гурцкая, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и другие. Им предложено «приступить к формированию ОП в полном составе» совместно с членами, делегированными от общественных палат субъектов России.

Стоит отметить, что в квоту не попал член ОНФ Александр Бречалов, который в настоящее время является секретарем Общественной палаты. Кроме того, в указе не упоминаются председатель президиума «Офицеров России» Антон Цветков, почетный секретарь палаты Евгений Велихов, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, поэт Андрей Дементьев, адвокат Анатолий Кучерена и протоиерей Всеволод Чаплин.

Общественная палата действует в России с 2005 года. Она избирается каждые три года. Согласно Конституции России, ОП должна контролировать органы власти разных уровней, защищать права жителей страны и некоммерческих организаций.

В этом году истекает срок полномочий пятого созыва Общественной палаты. До 22 марта общественные палаты регионов должны выдвинуть 85 своих представителей в новый состав ОП. Еще 45 человек выбираются из состава общественных объединений и некоммерческих организаций. Всего в Общественной палате состоят 168 человек.

Москва, Наталья Аникина

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