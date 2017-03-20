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Общество

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Публикации за 20.03.17

Россия поднялась в рейтинге счастливых стран / Самые несчастные – африканские государства

Россия поднялась в рейтинге счастливых стран Самые несчастные – африканские государства

Эксперты подсчитали уровень счастья в различных странах мира. Согласно данным обновленного World Happiness Report, Россия оказалась на 49-й строке, что на семь позиций выше, чем в 2016 году, и на 15 строк выше, чем в 2015 году.

Между тем, сменился и лидер рейтинга – на первом месте со скачком в три позиции оказалась Норвегия, вытеснив прошлогоднего лидера – Данию, которая теперь вынуждена довольствоваться лишь вторым местом. Отмечается, что Норвегия, являясь нефтяной державой, вопреки падению цен на «черное золото», продолжает наращивать уровень благосостояния, что не может не радовать граждан этого государства. ПО мнению экспертов, это происходит благодаря диверсификации экономики и большому вниманию, оказываемому развитию въездного туризма.

В топ-10 также вошли: Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. На последних позиция рейтинга: Руанда, Сирия, Танзания, Бурунди и Центральноафриканская Республика. Показатели Украины в текущем году, по мнению аналитиков, также ухудшились, из-за чего страна опустилась со 123-го на 132-е место. Грузия, в свою очередь, поднялась на один пункт – со 125-й до 126-й строки.

Россия поднялась на 49-е место и находится между Италией и Белизом. Наши ближайшие соседи разместились следующим образом: Белоруссия – на 67-м месте, Казахстан – на 60-м. Согласно оценкам подразделения ООН, выше России в рейтинге оказались: Узбекистан (47-е место), Никарагуа (43-е место), Кувейт (39-е место) и Уругвай (28-е место).

Москва, Иван Гридин

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