Россияне теряют интерес к истории своей страны / Великая Отечественная война пока на «особом месте»

Публикации за 22.03.17

Россияне все реже проявляют интерес к истории Великой Отечественной войны. Такие данные содержатся в отчете об исследовании общественного мнения, проведенном социологами «Левада-центра». Они также отметили, что все больше респондентов заявляют, что российская история им вовсе безразлична. По мнению экспертов, это можно объяснить «агрессивным» патриотическим дискурсом.

Социологи отмечают, что Великая Отечественная война все же вызывает у респондентов «особый, повышенный интерес», передает РБК. Но если в июле 2008 года к этому периоду внимание проявляли более половины респондентов (55%), то в марте 2017 года – всего 38% (опросы по данной теме с 2008 по 2017 год «Левада-центр» не проводил).

Также отмечено значительное снижение интереса россиян к петровской эпохе (с 42 до 31%), истории Древней Руси (с 34 до 28%), Серебряному веку (с 23 до 18%). Впрочем, несмотря на спад интереса, данные исторические эпохи по-прежнему актуальны для участников опроса, хоть и уступают истории Великой Отечественной войны.

Социологи отметили, что все больше граждан проявляют любопытство к истории брежневской эпохи (с 11 до 17%). Но есть и тревожный показатель – число тех, кто вовсе не интересуется историей, возросло вдвое. О том, что их «ничего в российском прошлом не интересует»заявили 15% респондентов (7% в 2008 году). Колебание интереса респондентов к остальным историческим периодам находится в пределах статистической погрешности.

Социологи также просили ответить на другой вопрос: с какой даты, эпохи, события начинается, по вашему мнению, история нашей страны? Выяснилось, что каждый четвертый россиянин считает, что история нашей страны начинается с Киевской Руси (26% против 19%), а каждый десятый ведет отсчет с момента крещения Руси (12%). Как передает «Интерфакс», еще 7% респондентов считают, что история страны началась с образования русских княжеств, 5% – с царствования Петра I, а 3% – с Октябрьской революции 1917 года. 36% россиян, отвечая на вопрос, с какой даты, эпохи, события ведет отсчет история нашей страны, сказали «с незапамятных времен, испокон веков».

По мнению социологов, снижению интереса населения к истории есть объяснение. «Это может быть как результатом «усталости» от переоценок тех или иных периодов в отечественной истории, так и увеличением доли молодежи среди населения, у которой фиксируется незнание исторических вех и событий», – пояснили в «Левада-Центре».

Опрос проводился 2-6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.17

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