России не нужен царь / Россияне видят республику самой приемлемой формой правления

Публикации за 23.03.17

Согласно опросам социологов большинство жителей России выступают категорически против монархии как формы государственного правления. Наиболее подходящим государственным строем, по мнению россиян, является республика, за нее высказались 88% опрошенных «ВЦИОМ-Спутник».

Примечательно, что число противников единовластия в России постепенно растет, так десять лет назад против монархической формы правления выступали 66% респондентов, в 2013 году – 67%, в 2017 – 68%. Об этом говорится в опросе «Монархия для России: сто лет спустя», пишут «Известия». Участие в исследовании приняли 1,8 тысяч россиян.

Только каждый пятый (22%) рассматривает возможность передачи власти по наследству, и лишь 6% россиян считают, что кандидат на должность царя в стране уже имеется. Наиболее терпимо к монархии относится молодежь, отмечают социологи. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет таких 68%. 37% жителей обеих столиц также не против единовластия.

При этом половина респондентов не смогли ответить на вопрос «Почему вы за восстановление монархии?». Каждый десятый предположил, что власть должна быть в руках одного человека, 8% считают, что монархический строй традиционный для России, и 8% уверены, что такая форма правления позволит навести порядок. Из тех, кто монархию не приемлет, 16% выступают за власть народу, по их мнению, в стране должна быть демократия.

Самой подходящей формой правления большинство опрошенных считает республику, сторонников этого государственного строя оказалось 88%.

По мнению политологов, у многих монархия ассоциируется с чем-то устаревшим. Отказ от выборности власти в их глазах напрямую связан с безответственностью этой самой власти перед народом. При этом за монархический строй чаще выступают образованные люди, которые различают ее виды.

Москва, Зоя Осколкова

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