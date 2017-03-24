Россияне все больше недовольны продуктовыми контрсанкциями / С 2014 года число их противников выросло почти втрое

Публикации за 24.03.17

Число жителей России, не одобряющих введение продуктового эмбарго в ответ на западные санкции, в период с 2014 года по 2017-й выросло более чем в два раза: с 9% до 24%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «ВЦИОМ-Спутник».

К недовольным гражданам, которые считают, что запрет на ввоз продуктов питания и сельхозпродукции принес скорее вред, чем пользу, относятся молодежь (53% среди 18-24-летних), сторонники непарламентских партий (41%), москвичи и петербуржцы (32%), отмечают социологи.

В то же время, по данным опроса, более двух третей респондентов продолжают настаивать на необходимости контрсанкций. Большинство россиян (67%) полагают, что российские контрсанкции скорее пошли на пользу нашей стране (в 2014 году – 80%). Положительные моменты чаще отмечают респонденты в возрасте 35-44 лет (79%), обучавшиеся в вузах (75%).

При этом уровень одобрения населением России контрсанкционной политики, введенной в ответ на экономические ограничения со стороны Запада, остается высоким – почти три четверти граждан (72%).

Руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов объяснил динамику восприятия российских антисанкций двумя факторами: «С одной стороны – это неприятие санкций, введенных в отношении России западными странами. С другой – острота реакции на проблемы повседневности, а именно, – рост цен в условиях сокращения импорта и снижения конкуренции товаропроизводителей». Социолог прогнозирует, что «эффект прилавка и холодильника» будет постепенно усиливаться. «Объект негатива в этой ситуации – продавцы и товаропроизводители, которые используют ситуацию в своих корыстных интересах. Рост цен на отечественные товары всегда вызывает непонимание», – заключил эксперт.

Инициативный всероссийский опрос посредством телефонного интервью был проведен 2-3 марта 2017 года. В нем приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Москва, Наталья Аникина

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