NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 29.03.17

ЕСПЧ объединил жалобы 61 НКО, признанной иностранными агентами

ЕСПЧ объединил жалобы 61 НКО, признанной иностранными агентами

Сразу 61 НКО подало заявление в ЕСПЧ и суд коммуницировал жалобы.

Как передает «Право.ru» со ссылкой на адвокатов Ирину Хрунову, Ильнура Шарапова и юриста Дамира Гайнутдинова, представляющих 22 заявителей, Европейский суд по правам человека объединил 48 жалоб, поданных 61 организацией, и направил ряд вопросов правительству РФ.

В числе заявителей Сахаровский центр, «Мемориал», Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга, Московская школа гражданского просвещения (в прошлом Московская школа политических исследований), ассоциация «Агора», ЛГБТ-организация «Выход», Костромской центр поддержки общественных инициатив, Институт региональной прессы, Фонд свободы информации, «Человек и закон» (Марий Эл), «Голос-Поволжье» (Самара), экологический центр «Дронт» (Нижний Новгород), «Планета надежд» (Озерск) и другие.

О том, что эти жалобы вот-вот должны коммуницировать, сообщалось еще в ноябре прошлого года. Тогда представители НКО не исключали, что Страсбургский суд найдет в спорном законе об иноагентах нарушения Конвенции по правам человека (вероятнее всего, ст. 11 «Нарушение права на свободу собраний» и ст. 14 «Дискриминация по принципу сферы деятельности», потому что его применение «формирует репрессивную практику», а сам он имеет ряд «неопределенных формулировок».

Закон об НКО, обязывающий любую организацию, ведущую политическую деятельность и имеющую зарубежное финансирование, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента, действует в России с конца 2012 года. Если они этого не делают, то все равно попадают в реестр, а потом долгое время пытаются добиться исключения из него, как это произошло с «Мемориалом», который в декабре прошлого года внесли в реестр и оштрафовали на 300 000 руб. за отказ признать себя иностранным агентом, причем оспорить это в суде НКО не смогло. Еще в январе Владимир Путин поручил рабочей группе администрации президента по НКО под руководством Сергея Кириенко проанализировать правоприменительную практику, связанную с признанием этих организаций иностранными агентами, и представить соответствующий доклад до конца марта. Проблему затронули на заседании СПЧ, глава которого Михаил Федотов сообщил, что треть НКО, включенных в реестр, – экологические организации, которые никакого отношения к политике не имеют.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

Екатеринбург. Другие новости 29.03.17

В Богдановиче суд вынес приговор ревнивцу, застрелившему соперника на глазах у жены. / Свердловским керлингистам по-прежнему не хватает льда для подготовки к Паралимпиаде. / Почти половина россиян не будет брать отпуск в этом году. А полноценный отдых от работы будет только у 14%.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter