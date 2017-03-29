ЕСПЧ объединил жалобы 61 НКО, признанной иностранными агентами

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Сразу 61 НКО подало заявление в ЕСПЧ и суд коммуницировал жалобы.

Как передает «Право.ru» со ссылкой на адвокатов Ирину Хрунову, Ильнура Шарапова и юриста Дамира Гайнутдинова, представляющих 22 заявителей, Европейский суд по правам человека объединил 48 жалоб, поданных 61 организацией, и направил ряд вопросов правительству РФ.

В числе заявителей Сахаровский центр, «Мемориал», Комитет солдатских матерей Санкт-Петербурга, Московская школа гражданского просвещения (в прошлом Московская школа политических исследований), ассоциация «Агора», ЛГБТ-организация «Выход», Костромской центр поддержки общественных инициатив, Институт региональной прессы, Фонд свободы информации, «Человек и закон» (Марий Эл), «Голос-Поволжье» (Самара), экологический центр «Дронт» (Нижний Новгород), «Планета надежд» (Озерск) и другие.

О том, что эти жалобы вот-вот должны коммуницировать, сообщалось еще в ноябре прошлого года. Тогда представители НКО не исключали, что Страсбургский суд найдет в спорном законе об иноагентах нарушения Конвенции по правам человека (вероятнее всего, ст. 11 «Нарушение права на свободу собраний» и ст. 14 «Дискриминация по принципу сферы деятельности», потому что его применение «формирует репрессивную практику», а сам он имеет ряд «неопределенных формулировок».

Закон об НКО, обязывающий любую организацию, ведущую политическую деятельность и имеющую зарубежное финансирование, регистрироваться в Минюсте в качестве иностранного агента, действует в России с конца 2012 года. Если они этого не делают, то все равно попадают в реестр, а потом долгое время пытаются добиться исключения из него, как это произошло с «Мемориалом», который в декабре прошлого года внесли в реестр и оштрафовали на 300 000 руб. за отказ признать себя иностранным агентом, причем оспорить это в суде НКО не смогло. Еще в январе Владимир Путин поручил рабочей группе администрации президента по НКО под руководством Сергея Кириенко проанализировать правоприменительную практику, связанную с признанием этих организаций иностранными агентами, и представить соответствующий доклад до конца марта. Проблему затронули на заседании СПЧ, глава которого Михаил Федотов сообщил, что треть НКО, включенных в реестр, – экологические организации, которые никакого отношения к политике не имеют.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День

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