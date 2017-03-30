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Общество

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Публикации за 30.03.17

«ВКонтакте» удалила историю о бассейне «Синий кит» / Из опасений о связях с «группами смерти»
Лого детского бассейна «Синий кит»

«ВКонтакте» удалила историю о бассейне «Синий кит» Из опасений о связях с «группами смерти»

Социальная сеть «ВКонтакте» удалила запись москвича Влада Маркова, в которой упоминается детский бассейн «Синий кит». В техподдержке на резонный вопрос пользователя порекомендовали «не упоминать в постах слова-триггеры и не «пытаться пиариться на теме печально популярной одноименной «игры»». Об этом житель Москвы на своей странице в Facebook.

По словам Влада Маркова, его запись с упоминанием новосибирского бассейна для детей «Синий кит» была удалена вскоре после появления. После этого он обратился в техподдержку «ВКонтакте», чтобы поинтересоваться, по каким причинам удалили запись, а также узнать, принципы модерации сообщений на страницах пользователей. В итоге получил ответ, что «пиарится» на запрещенной теме.

Пользователь негодует, так как, по его словам, занимается плаванием с детства, любит данный вид физической активности и считает, что его нужно популяризировать. В частности, Марков объяснил в разговоре с , что публиковал запись о бассейне «Синий кит» из-за «забавного стечения обстоятельств».

«Я подумал: «Чёрт возьми, при обычном положении вещей никто и не обратил бы внимания на это название, а весь этот театр абсурда очень сильно меняет наше восприятие вещей». Потом зашёл на сайт и понял, что новосибирцы делают очень крутую тему, центр обучения плаванию специально для детишек (я знаю, как учат плавать в обычных бассейнах и это очень далеко от идеала). Ну и вот эта дикая смесь иронии и уважения меня и побудила написать пост. Меня возмутило то, что нигде не указано, что они автоматически сносят посты на личных страницах и не по хэштегам, а по тексту», – рассказал Влад Марков.

Пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников в свою очередь пояснил, что запись Маркова не выглядела как рекомендация бассейна. «Это не тянет на «хотел порекомендовать бассейн». Больше похоже на то, что пользователь проверял работу наших алгоритмов. А они работают отлично. Если он захочет порекомендовать бассейн, с его записью всё будет хорошо.

В бассейне «Синий кит» рассказали TJ, что у них есть закрытая группа «ВКонтакте». Они знают о существовании одноимённой игры, однако не получали предупреждений от Роскомнадзора или правоохранительных органов, а обсуждение этой темы считают «общественной истерией».

Напомним, 15 февраля «ВКонтакте» объявила о массовой блокировке страниц пользователей, упоминающих хэштеги, связанные с так называемыми «группами смерти». При появлении подобных записей соцсеть автоматически замораживает аккаунт из-за «подозрительной активности».

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