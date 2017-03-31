Прием студентов запрещен в трех государственных вузах

Публикации за 31.03.17

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам проверок запретила прием студентов три государственных вуза, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Иркутском государственном аграрном университете имени А.А.Ежевского и Орловском государственном аграрном университете имени Н.В.Парахина.

Решение принято из-за неисполнения вузами предписаний Рособрнадзора об устранении нарушений законодательства в области образования в установленные сроки.

Кроме того, ведомство прекратило действие лицензии Кисловодского института экономики и права и приостановило действие лицензии Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.03.17

На Урале бывший зэк зарубил топором четырех спящих человек. / Снегопад и гололед на дорогах Среднего Урала унесли жизни 6 человек, 27 получили травмы. / Камчатку тряхнуло на 6,1 балла. Спасатели обследуют здания на предмет разрушения. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»