Прием студентов запрещен в трех государственных вузах

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по итогам проверок запретила прием студентов три государственных вуза, сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения, Иркутском государственном аграрном университете имени А.А.Ежевского и Орловском государственном аграрном университете имени Н.В.Парахина.
Решение принято из-за неисполнения вузами предписаний Рособрнадзора об устранении нарушений законодательства в области образования в установленные сроки.
Кроме того, ведомство прекратило действие лицензии Кисловодского института экономики и права и приостановило действие лицензии Санкт-Петербургского института гуманитарного образования.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 31.03.17
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