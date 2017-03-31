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Общество

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Публикации за 31.03.17

Каждый четвертый россиянин верит во вращение Солнца вокруг Земли
фото truebibleteaching.com

Каждый четвертый россиянин верит во вращение Солнца вокруг Земли

Четверть жителей России убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли, а все доказательства обратного – заговор. Такие данные на протяжении последних нескольких лет получают социологи ВЦИОМ, сообщают «Известия». «Это социологический факт, который мы установили, затем перепроверили и снова подтвердили», – отметил гендиректор социологической службы Валерий Федотов.

Глава ВЦИОМ признался, что был поражен подобным ответом. По его словам, другие социологические данные его так не впечатляли как астрономические.

Стоит отметить, что один из опросов на эту тему проводился в 2011 году. Тогда в том, что Солнце крутится вокруг Земли были уверены 32% респондентов, причем с 2007 года участников опроса, разделяющих это мнение, стало больше на 4%, напоминает «Лента.ру».

В конце 2016 года министр образования Ольга Васильева пообещал вернуть астрономию в школьную программу. Сообщалось, что эта наука может стать самостоятельным предметом в старших классах.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.03.17

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