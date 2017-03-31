Чечня обострила спор о хиджабах в школах, разрешив ученицам носить платки / Песков: у Кремля пока нет никакой позиции

Публикации за 31.03.17

В комитете Госдумы по образованию подвергли критике принятые сегодня парламентом Чечни поправки в республиканский закон об образовании, которые закрепляет право школьниц и студенток носить хиджабы. Новая норма обязывает чеченские школы и вузы учитывать это, когда они устанавливают требования к форме одежды учащихся.

Глава парламента ЧР Магомед Даудов отметил, что ранее за обеспечение такого права выступил Рамзан Кадыров, отреагировав на заявление главы Минобрнауки Ольги Васильевой о том, что «истинно верующие» не должны «атрибутикой показывать свое отношение к вере». По словам Даудова, принятый в республике законопроект улучшит эффективность деятельности образовательных организаций и поможет соблюдать конституционные прав учащихся. Напомним, Кадыров заявлял, что хиджаб – это не атрибутика, а «важная часть одежды», и обвинил Васильеву в «навязывании личного убеждения миллионам граждан». В Совете по правам человека при президенте РФ предложили отдать решения по мусульманским платкам в школах на откуп регионам, а в Кремле заявили, что не хотят становиться стороной в этой дискуссии.

Первый зампред думского комитета по образованию Олег Смолин заявил, что принятый чеченским парламентом закон требует существенной доработки.

«Я сторонник светского образования и считаю, что в идеале религиозные убеждения, религиозная символика должны оставаться за порогом государственных и муниципальных учебных заведений, – прокомментировал парламентарий в эфире радиостанции «Говорит Москва». – В этом же смысле высказалась министр образования Ольга Васильева. Но в таком случае ко всем конфессиям должен быть одинаковый подход. Если нельзя хиджабы, то нельзя и кресты, и иконы, и другие символы».

По его мнению, необходимо более точно проработать законодательную базу в этом смысле. «Законодатели федеральные и региональные должны договориться о том, что предполагает светский характер образования, – отметил депутат. – Может быть, учитывая, что в России есть республики с явно выраженными мусульманскими традициями, можно было бы договориться, что одежда, символизирующая принадлежность к религии это допустимо, но обряды – ни в коем случае. Вопрос нуждается в законодательном регулировании».

В Кремле пока не выработали позицию по поводу ношения хиджабов в школах, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в разных странах по-разному вопрос ношения хиджабов в учебных заведениях регулируется. «Безусловно, Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна, и президент неоднократно говорил, что сила России как раз в нашей многонациональности и многоконфессиональности. Но одновременно с этим Россия это все-таки светское государство, – указал Песков. – Это зафиксировано в нашей Конституции. Я не стал бы говорить о проблеме хиджаба, о позиции. Не думаю, что возможно ее как-то высказать из Кремля». Он добавил, что «это вопрос регуляторики»: «Нужно понять, можно ли это решать на федеральном уровне или здесь есть какая-то компетенция региональных властей».

Напомним, в феврале 2015 года Верховный суд России признал законным запрет демонстрировать религиозную атрибутику и носить хиджабы в школах. Такой вердикт суд принял, после того как с жалобой в Верховный суд обратились представители местной мусульманской общины, которые потребовали признать частично незаконным постановление правительства республики о запрете посещать школы в головных уборах и демонстрировать религиозную атрибутику.

Москва, Грозный, Светлана Петрова

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