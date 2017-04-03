Половина жителей России поставили свои права выше интересов государства / Все больше россиян готовы предъявить требования государству

Публикации за 03.04.17

Почти половина жителей России считает, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Таковы итоги опроса, проведенного «Левада-центром». Еще 24% граждан заявили, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав человека. Лишь 10% опрошенных готовы поставить государственные интересы выше прав человека. В свою очередь, 13% опрошенных полагают, что права человека всегда важнее интересов государства.

Кроме того, почти треть (31%) граждан убеждены, что «государство дает немало, но можно требовать и большего». В 2006 году такую позицию разделяли всего 15% россиян, отмечают социологи. По их мнению, главной причиной смены настроений в обществе стало недовольство общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране. Социологи указывают, что «крымский консенсус» себя исчерпал и не компенсирует обществу обостряющихся проблем, сообщает газета «Коммерсантъ». «Пока это еще раздражение, возникшее оттого, что люди из-за кризиса вынуждены на всем экономить и отказываться от привычного потребления на фоне непрерывных коррупционных скандалов», – пояснил директор «Левада-центра» Лев Гудков перемену массовых настроений. «Заканчивается «крымская мобилизация» и, соответственно, консолидация общества вокруг власти, – полагает он. – Тренд переломился: патриотическая волна не просто слабеет, она проходит, напряжение в обществе будет усиливаться».

Еще 31% респондентов считают, что «государство дает так мало, что люди ему ничем не обязаны» (в 2006 году так полагали 39% респондентов).

При этом 19% граждан уверены, что нужно «заставить государство служить интересам» его граждан (в 2006 году этой точки зрения придерживались 27%). 11% россиян заявили, что государство сейчас находится в таком положении, что граждане «должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы». Еще 4% опрошенных полагают, что государство дало им все, и «никто не вправе требовать от него еще чего-то».

Опрос проводился с 2 по 6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 03.04.17

Супруги-наркоторговцы получили 26 лет лишения свободы на двоих. / Кровавая пляска беззакония. Писательница Наталия Янкович о революции 1917 года. / В Москве аферисты обманули многодетные семьи на 160 млн рублей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»