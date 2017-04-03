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Общество

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Публикации за 03.04.17

Половина жителей России поставили свои права выше интересов государства / Все больше россиян готовы предъявить требования государству

Половина жителей России поставили свои права выше интересов государства Все больше россиян готовы предъявить требования государству

Почти половина жителей России считает, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства. Таковы итоги опроса, проведенного «Левада-центром». Еще 24% граждан заявили, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав человека. Лишь 10% опрошенных готовы поставить государственные интересы выше прав человека. В свою очередь, 13% опрошенных полагают, что права человека всегда важнее интересов государства.

Кроме того, почти треть (31%) граждан убеждены, что «государство дает немало, но можно требовать и большего». В 2006 году такую позицию разделяли всего 15% россиян, отмечают социологи. По их мнению, главной причиной смены настроений в обществе стало недовольство общим ухудшением социально-экономической ситуации в стране. Социологи указывают, что «крымский консенсус» себя исчерпал и не компенсирует обществу обостряющихся проблем, сообщает газета «Коммерсантъ». «Пока это еще раздражение, возникшее оттого, что люди из-за кризиса вынуждены на всем экономить и отказываться от привычного потребления на фоне непрерывных коррупционных скандалов», – пояснил директор «Левада-центра» Лев Гудков перемену массовых настроений. «Заканчивается «крымская мобилизация» и, соответственно, консолидация общества вокруг власти, – полагает он. – Тренд переломился: патриотическая волна не просто слабеет, она проходит, напряжение в обществе будет усиливаться».

Еще 31% респондентов считают, что «государство дает так мало, что люди ему ничем не обязаны» (в 2006 году так полагали 39% респондентов).

При этом 19% граждан уверены, что нужно «заставить государство служить интересам» его граждан (в 2006 году этой точки зрения придерживались 27%). 11% россиян заявили, что государство сейчас находится в таком положении, что граждане «должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы». Еще 4% опрошенных полагают, что государство дало им все, и «никто не вправе требовать от него еще чего-то».

Опрос проводился с 2 по 6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 03.04.17

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