Жители России опасаются новых терактов / Более трети не верят, что спецслужбы смогут их защитить

Публикации за 17.04.17

84% россиян допускают возможность новых атак террористов и тревожатся по этому поводу. Только одного жителя страны из десяти этот вопрос не беспокоит. Около 40% считают, что правоохранительным органам не под силу уберечь граждан от террористических угроз, а количество пессимистов, уверенных, что теракты в принципе невозможно предотвратить, за последние годы выросло вдвое.

Согласно результатам социологического опроса Левада-центра, взрыв в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 15 человек, в том числе предполагаемый террорист, естественно повлиял на настроение населения. Тогда как теракты, произошедшие в последние два года в Европе, оказали куда меньшее влияние.

После атак во Франции в ноябре 2015 года 82% россиян беспокоились, что нечто похожее может случиться в России, прошлогодние нападения в Брюсселе стали поводом для тревоги только 67% граждан РФ. В этом году цифра выросла до 84%, что, по мнению социологов, объясняется расстоянием до места трагедии. «Брюссель и Париж от нас далеко. Когда теракты случаются в российских городах, резонанс куда более серьезный», – считает замдиректора Левада-центра Алексей Гражданкин.

Около половины россиян, уверены, что взрывы в петербургском метро организовали «исламские экстремисты». «Международных террористов» обвиняют около трети респондентов, еще 16% подозревают «внешних врагов России». Таким ответы граждане давали на открытые вопросы.

Кроме того, выросло число респондентов, которые считают, что теракт может произойти в любой момент. В прошлом году так считали чуть больше 60% опрошенных, сейчас таких около 80%. Тем временем, около 40% жителей РФ не верят, что силовики могут их защитить от новых терактов. Впрочем, с прошлого года этот показатель уменьшился на 12%, но увеличилось число тех, кто считает, что теракты не может предотвратить никто, таких в настоящее время около половины.

Исследование проводилось с 7 по 10 апреля среди 1,6 тысяч человек в 48 регионах страны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.04.17

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