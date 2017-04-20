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Общество

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Публикации за 20.04.17

В России чаще всего фальсифицируют молочные продукты

В России чаще всего фальсифицируют молочные продукты

За первый квартал текущего года Роспотребнадзор проверил более 11 тысяч игроков пищевого рынка, среди них производители, предприятия общественного питания и торговли продуктами. Выяснилось, что наибольшая доля фальсификации приходится на молочную и импортную рыбную продукцию. По итогам проверок в общей сложности забраковано более 15 тысяч партий пищевых продуктов общим объемом более 324 тонн, говорится на сайте Роспотребнадзора. Кроме того, штрафные санкции составили более 164 млн рублей.

Тем не менее, как отметили в надзорном ведомстве, есть и положительные моменты. Зафиксировано снижение доли обнаруженных в продуктах нитратов, около 0,9% проб не соответствовало норме, в прошлом году этот показатель был несколько выше – 1,1%. По содержанию химических веществ в пище специалисты также отмечают стабильно низкие показатели – 0,4%.

Что касается несоответствия по микробиологическим показателям, здесь также отмечается стабильность 3,8% (2016 год – 3,8%, 2015 год – 4,2%). Чаще всего нормы превышаются среди рыбной (6,1%), птицеводческой (4,5%) и молочной (4,1%) продукции.

Рыба и молоко лидируют и по самой высокой доле фальсификата. Так 7,5% молочных продуктов и 6,5% импортной рыбы сфальсифицировано. Отмечается, что вся фальсифицированная продукция изъята из оборота.

Напомним, ранее Россельхознадзор сообщал о том, что четверть всех продуктов питания в России фальсифицируется. Однако в Роспотребнадзоре и Росстате с такой оценкой не согласились.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.04.17

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