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Общество

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Публикации за 20.04.17

Путин призвал «запасников» на военные сборы

Путин призвал «запасников» на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2017 году военнообязанных, находящихся в запасе, на двухмесячные военные сборы. Документ на официальном интернет-портале правовой информации.

Из текста указа следует, что сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, а их сроки должны быть согласованы с региональными властями, «за исключением проверочных мероприятий, время проведения которых определит Минобороны».

Путин поручил правительству РФ и органам исполнительной власти регионов «обеспечить выполнение мероприятий», связанных с призывом военнообязанных запаса на сборы.

Указ был подписан 19 апреля и вступает в силу с дня официального опубликования. При этом два пункта этого документа обозначены как «для служебного пользования».

Отметим, с 1 апреля в России проходит призыв на срочную службу. В ряды ВС РФ попадут 142 тыс. призывников.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 20.04.17

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