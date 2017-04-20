Путин призвал «запасников» на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве в 2017 году военнообязанных, находящихся в запасе, на двухмесячные военные сборы. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Из текста указа следует, что сборы будут проходить в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности, а их сроки должны быть согласованы с региональными властями, «за исключением проверочных мероприятий, время проведения которых определит Минобороны».
Путин поручил правительству РФ и органам исполнительной власти регионов «обеспечить выполнение мероприятий», связанных с призывом военнообязанных запаса на сборы.
Указ был подписан 19 апреля и вступает в силу с дня официального опубликования. При этом два пункта этого документа обозначены как «для служебного пользования».
Отметим, с 1 апреля в России проходит призыв на срочную службу. В ряды ВС РФ попадут 142 тыс. призывников.
Москва, Наталья Аникина
Москва. Другие новости 20.04.17
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