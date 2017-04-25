Опрос: отец способен ухаживать за малышом не хуже матери / Так считают 72% россиян

Публикации за 25.04.17

Абсолютное большинство россиян (72%) уверены, что отец может не хуже матери ухаживать за маленькими детьми, а также вести домашнее хозяйство. Такие данные содержатся итогах опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 34% респондентов однозначно согласны с подобных утверждением, еще 38% скорее согласны. Однако четверть участников опроса (26%) полагают, что отец не может ухаживать за маленьким ребенком на столько же хорошо, как и мать. Примечательно и то, что 42% опрошенных россиян считают нормальным, когда вскоре после рождения ребенка мать выходит на работу, а отец ухаживает за новорожденным. Не согласились с таким подходом 56% респондентов.

Участники опроса также высказались, что сейчас СМИ воспитывают у молодежи ответственное отношение к отцовству. Так считают 60% россиян. Не согласились с этим утверждением 32%. Как гласят данные ВЦИОМ, 44% опрошенных заявили, что отношения отцов и детей в настоящее время стали более доверительными, чем это было 50 лет назад, об обратном мнении заявили 46% респондентов.

Исследование также показало, что 48% россиян придерживаются мнения, что важнее, чтобы отец хорошо материально обеспечивал детей, а не занимался их воспитанием; противоположно высказались 46% респондентов. Отметим так же, что 89% участников опроса заявили, что, несмотря на отношения между родителями после развода, мать не должна ограничивать общение детей с отцом, противоположного мнения придерживаются лишь 9%.

Более половины россиян (59%) рассказали, что у них нет знакомых семей, где функции по воспитанию детей выполнял бы отец. 19% заявили, что у них есть знакомые, где мать и отец в равной степени зарабатывают деньги, но воспитанием занимается в основном отец. Почти каждый десятый (11%) заявил, что знает полные семьи, где зарабатывает в основном женщина, а отец ведет домашнее хозяйство и воспитывает детей. По данным ВЦИОМ, 14% опрошенных заявили, что знают семьи, в которых мужчина самостоятельно или при помощи родственников воспитывает детей.

По мнению участников опроса, при воспитании ребенка в первую очередь отцом у ребенка формируются положительные качества: уважение к женщине (41%), мужество и отвагу (32%), ответственность и умение держать слово (30%), трудолюбие (16%), целеустремленность (11%).

«Вопросы гендерного распределения ролей в течение многих лет обсуждались в контексте предоставления женщинам равных с мужчинами прав и возможностей для самореализации. В то же время… произошли значимые изменения в распределении семейных обязанностей между супругами. От отцов все больше ожидают не только и не столько выполнения функций по материальному обеспечению членов семьи, сколько активного участия в воспитании детей на всех этапах их социализации», – пояснила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова.

Она также отметила, что представленные в СМИ образы далеко не всегда способствуют формированию ответственного отношения к отцовству у подрастающего поколения, и подчеркнула, что повышение социального статуса отца является актуальной задачей, решение которой является важнейшим условием укрепления института семьи.

Инициативный всероссийский опрос проведен 14-15 апреля 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Москва, Иван Гридин

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