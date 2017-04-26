В рейтинге свободы прессы Россия уступает странам Африки / Нельзя писать о Путине, Сечине и РПЦ

Публикации за 26.04.17

Организация «Репортеры без границ» опубликовала рейтинг свободы прессы, где Россия заняла 148-е место, что значительно хуже, чем, например, в Нигерии и Никарагуа. В целом в мире за последний год усилилось давление на свободную журналистику даже в демократических странах, таких как США и Великобритания. Дональд Трамп и Brexit привели мир в эпоху постправды, дезинформации и ложных новостей.

Исследователи «Репортеров без границ» (РБГ) утверждают, что еще никогда не существовало угроз свободе прессы, подобных сегодняшней. В большинстве государств отмечается ухудшение ситуации, только 2% стран показали положительную динамику. За последние пять лет «эталонный индекс» рейтинга снизился на 14%, передает «Коммерсант».

Ситуация со свободой СМИ анализировалась в 180 странах по ряду критериев: наличие цензуры, возможность оппозиции высказывать свою точку зрения через СМИ, количество убийств и нападений на журналистов и т. д. Первое место в рейтинге заняла Норвегия, последнее – КНДР.

Россия оказалась на 148-й строчке списка, как и в прошлом году. По словам аналитиков РБГ, в 2016 году в РФ наметилась тенденция усиления государственного контроля над независимыми СМИ. Российские журналисты знают, что нельзя писать о Владимире Путине и его ближайшем окружении, также нежелательно трогать РПЦ. В качестве примера, доказывающего усиление давления на прессу, эксперты вспоминают суды с представителями СМИ главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В то же время журналисты в России не спешат отстаивать свои права, в особенности это характерно для регионов. Так в прошлом году несколько работников СМИ были уволены за критические посты в соцсетях. Опасаясь остаться без работы, журналисты признавали свою ошибку и стремились не поднимать шумиху, отмечают в Независимом профсоюзе журналистов и работников СМИ.

Примечательно, что в Министерства связи и массовых коммуникаций считают ситуацию со свободной прессы в стране абсолютно приемлемой. «Мы давным-давно не обращаем внимания на ту галиматью, которую пишет эта никому не известная организация»,– отметил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Рейтинг РБГ показал, что ситуация со свободой СМИ меняется в худшую сторону не только в России. Так США потеряли две позиции по сравнению с прошлым годом и оказались на 43-м месте, Великобритания – на 40-м. По словам авторов рейтинга, в значительной степени на свободу прессы в этих странах повлияли приход к власти Дональда Трампа и кампания Brexit.

Москва, Зоя Осколкова

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