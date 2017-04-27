Каждый 10-й учитель математики и русского не знает свой предмет

Публикации за 27.04.17

В России необходимо развивать аттестацию учителей и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах. Такое заявление сделал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов. «Как показали наши исследования, более 11% учителей испытывают проблемы с русским языком, математикой», – сказал он в ходе выступления на общем собрании Российской академии образования, отметив, что исследования проводились только по данным двум предметам.

«После завершения педагогического вуза не всегда учителя владеют предметом, методикой преподавания. Для решения этой проблемы важно развивать аттестацию учителей и профессиональный выпускной экзамен в педагогических вузах», – приводит «Интерфакс» слова главы Рособрнадзора.

Кравцов также выразил уверенность, что аттестацию учителей и профэкзамен следует проводить и после получения педагогом диплома о высшем образовании. Кроме того, он обратил внимание на то, что молодые учителя, окончившие педагогические вузы, не всегда владеют не только профильными предметами, которые преподают, но и непрофильными. «Отсюда многие проблемы преподавания этих предметов», – считает Кравцов.

Москва, Иван Гридин

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