Прокуратура проверит ролик с танцами и цирковыми трюками в калужской церкви (ВИДЕО) / В РПЦ раскритиковали детское выступление в храме

Публикации за 04.05.17

Прокуратура начала проверку опубликованного в соцсетях видеоролика, на котором запечатлены акробатические трюки и танцы подростков-гимнастов в храме Рождества Пресвятой Богородицы, расположенного в Перемышльском районе Калужской области. Ранее выступление детей в храме подвергли критике в РПЦ. Мнения пользователей Рунета по поводу видео из церкви разделились.

О том, что прокуратура Калужской области заинтересовалась роликом, снятым в храме, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя надзорного ведомства. В ходе проверки прокуратура даст обоснованность действиям лиц, попавших видео, отметили в ведомстве.

Видео было снято 23 апреля и опубликовано 25 апреля в Facebook одним из пользователей. В этот день на прихрамовой территории должен был пройти очередной праздник милосердия и благотворительности «Белый Цветок» с участием детей из спортивных и хореографических коллективов, приуроченный к Пасхе, которая в этом году отмечалась 16 апреля, говорится в сообщении на сайте церкви. Однако из-за слишком холодной погоды было принято решение провести часть мероприятия в трапезной части храма. В ходе концерта свои номера представили воспитанники Цирковой студии при спортивном клубе «Олимп» города Калуги, а также юные участники театрального и хореографического кружков, студии современного танца при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Руководитель танцевального кружка сыграл на бразильском национальном инструменте беримбау.

На танцы и выступления акробатов в храме отреагировали в Русской православной церкви (РПЦ). «Могу понять особые обстоятельства («хотели на улице, стало холодно – пришлось перенести в храм») и попытки миссионерских устремлений. Но все это, на мой взгляд, никак не оправдывает подобные действия», – написал в своем Facebook председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его мнению, «храм – место для молитвы», а «внебогослужебное использование храмового пространства, конечно, возможно – для бесед, например, на евангельские темы». И поэтому, пишет Легойда, «любую… творческую активность на приходе, которая сама по себе может вполне даже приветствоваться, лучше проявлять вне пространства, где совершается литургия».

Между тем комментаторы в соцсетях разошлись во мнениях по поводу видеоролика, снятого в храме. Так, пользователь Facebook Василий Бурандасов, опубликовавший данное видео с комментарием «Воскресное Party в Храме Рождества Пресвятой Богородицы...», негативно отнесся к детскому выступлению в храме, сочтя происходящее «явным перебором». Часть интернет-пользователей поддержали его мнение:

«Это мракобесие. Как такое можно позволить в церкви? Сами себя уничтожаем!»;

«Храм – дом молитвы, и для всего есть своё место и время. Или Вы считаете, что мыться нужно в спальне, а испражняться в кухне? Для цирковых трюков есть цирк, для танцев – дискотека, для молитвы – храм. Что здесь непонятного?»;

«Скоро начнут цирк показывать в храмах, а еще можно проводить недели моды, выставку собак. Если у людей ума не хватает, неужели некому это на месте запретить»;

«Жаль этих детей... Они живут, как бурьян при дороге… Мне думается, они ничем не интересуются, они не понимают, что церковь – это дом Бога... А что для них святое? Они не получили элементарного воспитания и возможно выросли на улице, без родителей»;

Другие пользователи призывают не осуждать выступление детей в храме, полагая, что таким образом подростки приобщаются к вере:

«Да пусть дети радуются))) Если уж хотите их к храмам приучать, так пусть у них это ассоциируется с радостью и весельем. Лучший способ с детства заложить тягу к РПЦ)))))) Вроде этого церковь добивается? Не?))))»;

«Ребята молодцы, показали свои таланты, да и прихожане на видео вовсе не против. Чего все на них взъелись, не вижу ничего оскорбительного в их действиях! К этому относиться нужно прежде всего как детскому творчеству!»;

«Пригласить детей выступать в теплом помещении – это кощунство?»;

«Мне кажется нездоровой тенденция искать в храмах грязь»;

Еще один пользователь отреагировал на танцы и трюки детей в храме такой записью: «Зато тихо покемонов нельзя собирать», намекая на скандальное дело блогера из Екатеринбурга Руслана Соколовского, которому грозит 3,5 года колонии за оскорбление чувств верующих.

Калуга, Светлана Петрова

Калуга. Другие новости 04.05.17

В Подмосковье пьяный азербайджанец напал с ножом на жителя Брянска. / В Люберцах сгорели шесть авто: есть пострадавший. / В Свердловской области в розницу выбросили нелегальные препараты для ветеринарии. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»