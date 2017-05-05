Омбудсмен в РФ: тяжелобольных подсудимых нужно освобождать

Публикации за 05.05.17

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением заменить длительные сроки содержания под стражей на домашний арест, заключенных переселять в колонии вблизи мест их проживания, а суды обязать освобождать тяжелобольных подсудимых. Такие предложения она озвучила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Сегодня, к сожалению, в отношении многих граждан применяются длительные сроки содержания под стражей. У меня был пример, когда в Ростовской области до суда человек находился под стражей более семи лет, 28 раз ему продляли срок содержания под стражей. Здесь и правоприменитель проявил черствость, мне так кажется, можно было бы применить домашний арест. И закон не позволяет сегодня ограничить, поставить барьеры этим явлениям, потому что только до передачи в суд у нас есть ограничение в виде 18 месяцев. А когда человек уже находится в судебном процессе, то продлять срок содержания можно без ограничений», – пояснила Москалькова.

Омбудсмен также обратила внимание главы государства на то, что к ней поступает множество обращений граждан, которые просят проявить гуманизм и переселить заключенных из отдаленных колоний в регионы, где проживают их родственники. «Но, к сожалению, закон сегодня этого не позволяет. И вместе со своим аппаратом мы подготовили проект закона, позволяющий переселить из одной колонии в другую, ближе к месту жительства родственников. Это даст возможность не разрушить семьи, добраться до близких: родственники хотели бы посетить, но иногда очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд», – заявила она.

Москалькова также озвучила президенту проблему, связанную с освобождением тяжелобольных. Она пояснила, что сегодня это происходит на усмотрение суда. «И анализ, который содержится тоже в этом докладе, показывает, что суд освобождает меньше половины тяжелобольных, и люди умирают в тюрьме, умирают, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными. Поэтому я предлагаю изменить закон, и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание», – настаивает омбудсмен.

Москва, Иван Гридин

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