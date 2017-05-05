NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Общество

■■■■■■■■■

Публикации за 05.05.17

Омбудсмен в РФ: тяжелобольных подсудимых нужно освобождать
Фото: пресс-служба Кремля

Омбудсмен в РФ: тяжелобольных подсудимых нужно освобождать

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступила с предложением заменить длительные сроки содержания под стражей на домашний арест, заключенных переселять в колонии вблизи мест их проживания, а суды обязать освобождать тяжелобольных подсудимых. Такие предложения она озвучила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

«Сегодня, к сожалению, в отношении многих граждан применяются длительные сроки содержания под стражей. У меня был пример, когда в Ростовской области до суда человек находился под стражей более семи лет, 28 раз ему продляли срок содержания под стражей. Здесь и правоприменитель проявил черствость, мне так кажется, можно было бы применить домашний арест. И закон не позволяет сегодня ограничить, поставить барьеры этим явлениям, потому что только до передачи в суд у нас есть ограничение в виде 18 месяцев. А когда человек уже находится в судебном процессе, то продлять срок содержания можно без ограничений», – пояснила Москалькова.

Омбудсмен также обратила внимание главы государства на то, что к ней поступает множество обращений граждан, которые просят проявить гуманизм и переселить заключенных из отдаленных колоний в регионы, где проживают их родственники. «Но, к сожалению, закон сегодня этого не позволяет. И вместе со своим аппаратом мы подготовили проект закона, позволяющий переселить из одной колонии в другую, ближе к месту жительства родственников. Это даст возможность не разрушить семьи, добраться до близких: родственники хотели бы посетить, но иногда очень дорого, страна большая, требуются большие средства на проезд», – заявила она.

Москалькова также озвучила президенту проблему, связанную с освобождением тяжелобольных. Она пояснила, что сегодня это происходит на усмотрение суда. «И анализ, который содержится тоже в этом докладе, показывает, что суд освобождает меньше половины тяжелобольных, и люди умирают в тюрьме, умирают, не дождавшись свободы, хотя они являются практически смертельно больными. Поэтому я предлагаю изменить закон, и право суда освобождать заменить на обязанность суда освобождать, если есть документ, подтверждающий тяжелое заболевание», – настаивает омбудсмен.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.05.17

В Подмосковье обнаружен подпольный склад «Боярышника»: изъято 95 тысяч литров. / Сокровища Эрмитажа, великие писатели и композиторы – для суровых уральцев (ФОТО). Как эвакуация в годы ВОВ изменила жизнь Свердловска. / Цену свидания в Москве оценили в 4,5 тысячи рублей. Эксперты составили рейтинг самых дорогих для жизни стран и городов.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter