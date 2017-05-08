Путин поздравил своего наставника по работе в ГДР с юбилеем (ФОТО) / Он вручил часы и раритетный экземпляр газеты

Публикации за 08.05.17

В преддверии Дня Победы президент России Владимир Путин побывал в гостях у экс-представителя КГБ СССР при Министерстве госбезопасности ГДР Лазаря Лазаревича Матвеева. Именно под его руководством во второй половине 1980-х годов Владимир Путин работал в Дрездене, отметили в пресс-службе Кремля.

Президент поздравил своего бывшего наставника с 90-летием и с наступающим Днём Победы. Вместе с Владимиром Путиным юбиляра навестили глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и председатель правления компании «Транснефть» Николай Токарев. Они также работали на территории ГДР в те годы. Президент тепло поздравил Лазаря Матвеева с юбилеем, а также с наступающим Днём Победы и предложил поднять тост за здоровье юбиляра.

В качестве подарка Владимир Путин вручил юбиляру президентские часы и экземпляр газеты «Правда», выпущенный в день рождения именинника в 1927 году.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.05.17

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