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Общество

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Публикации за 09.05.17

Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы

Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил россиян с Днем Победы. Обращение опубликовано на сайте Минобороны.

«9 мая в России отмечается всенародный праздник – День Победы! Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма», – говорится в сообщении.

Министр также отметил, что память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу, священна для России и пожелал гражданам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений на благо Родины.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.05.17

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