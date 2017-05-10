Опрос: две трети жителей России не верят декларациям чиновников / Только 8% считают, что госслужащие отчитались обо всех доходах

Публикации за 10.05.17

Больше половины жителей России (61%) полагают, что чиновники, депутаты Госдумы и члены Совета федерации указывают в своих декларациях лишь небольшую часть своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-Центром».

Согласно данным исследования, 40% респондентов считают, что в апрельских декларациях высшие чиновники указали «меньшую часть» своих доходов и имущества, а 21% – что была указана лишь «ничтожно малая часть». Затруднились с ответом 19% участников опроса. В то, что чиновники отчитались обо всех доходах или большей их части, верят соответственно 8% и 12% опрошенных.

При этом каждый второй респондент (50%) считает, что «образ и уровень жизни чиновников не соответствует заявленным доходам, которые они получают».

62% участников опроса заявляют, что чиновники, чтобы не декларировать свои доходы и собственность, записывают их на своих родственников или выводят за границу, передает «Интерфакс».

Еще 26% назвали причиной своего недоверия декларациям публикуемые в СМИ «материалы о возбуждении уголовных дел, связанных с нелегальными доходами чиновниках, о коррупционных скандалах, о хищениях казенных средств». 21% респондентов полагают, что «российское руководство защищает чиновников от попыток антикоррупционных расследований».

Опрос был проведен 21-24 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Москва, Наталья Петрова

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