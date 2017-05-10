В Госдуме не поддержали идею налога на малодетность, но обсудить готовы

Публикации за 10.05.17

Налог на малодетность, предложенный институтом демографии, миграции и регионального развития в рамках комплекса мер, которые помогут решить демографические проблемы России к 2030 году, не нашел поддержки в комитете Госдумы по делам семьи, женщин и детей.

Глава комитета Тамара Плетенева заявила, что ситуация с институтом семьи в современной России несколько отличается от времен СССР, и вводить такой налог сейчас было бы неправильно.

Вместе с тем, Плетенева отметила, что Госдума готова рассмотреть этот вопрос, если правительство приведет весомые аргументы, что налог на малодетность будет полезен для семьи и государства в целом, передает РИА «Новости».

Парламентарий добавила, что ранее подобную инициативу рассматривала Московская дума, а значит, вопрос назревает давно, вероятно, законопроект все-таки будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Ранее институт демографии, миграции и регионального развития направил президенту России проект закона «О статусе многодетных семей», один из пунктов которого предусматривал введение налога на малодетность. Предполагается, что он будет взиматься с семей, которые не хотят иметь больше одного ребенка, причем не по медицинским показателям.

Кроме того, авторы концепции предложили привязать размер ежемесячных пособий к количеству детей в семье, решить проблему с жильем путем постройки специализированных поселений – городков демографического будущего, а также включить время, потраченное на уход за детьми, в общий трудовой стаж.

Москва, Зоя Осколкова

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