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Общество

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Публикации за 10.05.17

Сейчас не время: россияне не готовы брать кредиты и делать крупные покупки

Сейчас не время: россияне не готовы брать кредиты и делать крупные покупки

Три четверти жителей России (75%) считают, что сейчас неподходящее время, чтобы брать кредиты. Таковы результаты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Индекс кредитного доверия в марте-апреле нынешнего года показал небольшой рост, обновив годовой максимум в апреле (25 пунктов), при диапазоне от 10 до 90 пунктов. Однако лишь 12% респондентов считают, что сейчас вполне подходящее время для крупных займов, тогда как большинство (75%) дает негативные оценки», – отмечают социологи.

Согласно данным опроса, 58% россиян считают также, что сейчас неблагоприятное время для крупных покупок. Лишь 24% опрошенных полагают, что сейчас подходящее время для серьезных трат.

При этом отношение граждан к банковским вкладам в последние месяцы несколько улучшилось. Так, 52% респондентов в апреле считают, что свободные средства сейчас лучше положить на счет в банке, тогда как 29% убеждены в обратном. О необходимости сократить повседневные расходы в апреле сообщили 66% опрошенных. Быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 21%.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25-27 апреля 2017 года методом телефонное интервью. В нем приняли участие 1,8 тысячи респондентов.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.05.17

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