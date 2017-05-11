Более трети россиян предпочитают заниматься самолечением / Здравоохранение в РФ переживает серьезные проблемы, констатируют социологи

Публикации за 11.05.17

Более трети жителей России (35%) при возникновении проблем со здоровьем занимаются самолечением, а не идут к врачу, свидетельствуют результата опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным исследования, 46% респондентов обращаются в государственные медицинские учреждения, 11% предпочитают платные клиники, остальные либо прибегают к помощи целителей (1%), либо вообще не лечатся (4%).

По словам руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаила Мамонова, такая ситуация говорит о серьезных проблемах в здравоохранении, передает РИА «Новости». Социолог отметил, что в течение последнего года работа медучреждений вызывает все больше претензий в части доступности и качества услуг, что косвенно влияет и на оценку россиянами своего состояния. «Крайне тревожный факт – большой размер группы самолечения, – указал специалист. – Это свидетельствует и об уровне доверия медицинским учреждениям, и о доступности самих медицинских услуг».

Из данных опроса также следует, что 35% россиян оценивают состояние своего здоровья как хорошее, 49% считают свое самочувствие удовлетворительным, 15% дают негативные оценки. При этом женщины чаще жалуются на плохое здоровье, чем мужчины: 18% участниц опроса признались, что не удовлетворены состоянием здоровья, а среди мужчин таких 10%.

Оценивая самочувствие близких, 71% респондентов заявили, что удовлетворены состоянием здоровья членов семьи, а 27%, напротив, недовольны. При этом среди малообеспеченных людей процент отрицательных оценок в этом вопросе выше (46%), нежели среди тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее и очень хорошее (12%).

Главными причинами плохого здоровья жители России называют нехватку денег на лекарства для лечения и профилактики заболеваний (35%), работу и стресс (355), а также плохую экологию (32%). Социологи отмечают, что россияне стали указывать материальные трудности в качестве причин болезней вдвое чаще (в 2015 году – 17%), а значимость второго фактора за два года существенно снизилась (с 47% в 2015 году).

Среди других причин болезней участники опроса перечисляют возраст, невозможность отдохнуть (28%), вредные привычки и отсутствие спортивной нагрузки (15%), наследственность (14%), работу на вредном производстве (13%), неправильное питание (13%).

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 23-24 апреля 2017 года среди 1,2 тысячи респондентов методом телефонного интервью, статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Москва, Светлана Петрова

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