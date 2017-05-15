Лекарства обходятся жителям России всё дороже / В январе-марте выручка аптек увеличилась на 20%

Публикации за 15.05.17

В первом квартале 2017 года жители России потратили в аптеках на 20% больше средств, чем за первые три месяца прошлого года, тем самым увеличив доход фармацевтического сектора до 169 млрд рублей. Лидером продаж (48,1%) снова стал сегмент лекарств стоимостью от 150 до 500 рублей, а медикаменты ценой выше 500 рублей заняли 30,2% рынка. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического агентства DSM Group. По мнению экспертов, рост произошел в основном за счет увеличения стоимости препаратов. Кроме того, сказалось истощение давних запасов населения.

В минувшем квартале средняя цена за упаковку поднялась со 146 рублей годом ранее до 152 рублей. При этом рынок вырос пропорционально во всех ценовых сегментах. Впрочем, доля препаратов стоимостью до 50 рублей немного снизилась – с 6,4 до 5,8%. Количественный показатель продажи лекарственных препаратов вырос на 13% – до 369 млн упаковок, а доли продаж отечественных и импортных лекарственных препаратов не изменились.

Руководитель НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов напомнил, что с 2015 года цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) регулируются государством, и аптеки не могут произвольно повышать на них цены. «Для того чтобы отыграть потери на препаратах из категории ЖНВЛП, аптеки значительно поднимают цены на нерегулируемые государством медикаменты», – заявил эксперт. По его словам, с прошлого года цены на них взлетели почти на 20%.

Ранее сообщалось, что со следующего года цены на недорогие лекарства (дешевле 50 рублей) могут повыситься на 15%. Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос об изменении регулирования цен на препараты из списка ЖНВЛП нижнего ценового сегмента в пользу производителей. Новый порядок ценообразования может быть введен с 1 января 2018 года.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.05.17

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