Правительство намерено поднять цены на дешевые лекарства / Иначе их перестанут производить

Публикации за 10.05.17

Российское правительство занялось вопросом изменения регулирования цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты (ЖНВЛП) нижнего ценового сегмента (дешевле 50 рублей) в интересах производителей. В итоге цена на такие препараты будет меняться в соответствии с ситуацией на рынке на размер превышающий уровень инфляции, как это происходит сегодня.

Над новыми правилами работают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как пишут «Известия», новый порядок ценообразования может быть применен с 1 января 2018 года. По мнению экспертов, в случае принятия поправок, цены на дешевые лекарства вырастут на 15%.

Главная цель нововведения ― не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. Производители неоднократно заявляли, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования. Они объяснили это тем, что повышать стоимость больше, чем на уровень инфляции запрещено, а производство при этом постоянно дорожает.

Так, например, в феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства. «Необходимо ускорить переход на референтное ценообразование на лекарственные препараты (когда расчет цены осуществляется на основании рыночных данных, а не предельных отпускных цен производителей – прим. ред.), и это позволит определить справедливую цену на все лекарственные препараты в рамках одного международного наименования», – заявили в Минпромторге, отметив, что ответственным по внедрению референтного ценообразования является Минздрав.

В Минздраве пояснили, что идея референтного ценообразования на лекарства принадлежит нескольким ведомствам и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. Между тем, ранее Минздрав выступал против изменения порядка ценообразования на дешевые ЖНВЛП из-за риска повышения цен и снижения доступности препаратов для потребителей. В ФАС подтвердили, что занимаются вопросом ценообразования на лекарства.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что переход на референтное ценообразование необходим. «Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, то это будет гораздо хуже. Тогда населению просто нечем будет лечиться. Они будут вынуждены переключиться на более дорогие лекарственные препараты. Поэтому лучше цены повысить на этот сегмент. Это может произойти в пределах 15% за два года. В любом случае они будут самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции, – пояснил эксперт.

Москва, Иван Гридин

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