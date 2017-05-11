Генпрокуратура проверит российские зоопарки и дельфинарии

Публикации за 11.05.17

Генеральная прокуратура проведет масштабную проверку по всей России на предмет соблюдения законодательства об охране и использовании животного мира. Ревизию проведут в зоопарках, океанариумах, дельфинариях и других организациях, которые имеют дело с птицами и животными.

Прокуроры субъектов РФ получили предписание дать оценку деятельности предприятий, которые занимаются добычей, содержанием, разведением и демонстрацией диких животных и птиц, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Кроме того, будет проведена проверка эффективности работы Росрыболовства, Россельхознадзора, а также региональных органов власти по охране и защите дикой флоры и фауны, борьбе с браконьерами.

В рамках противодействия незаконному вывозу краснокнижных животных за рубеж сотрудники прокуратуры проведут ревизию в пограничных органах ФСБ России, органах ФТС России.

Москва, Зоя Осколкова

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