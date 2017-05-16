Навальный завоевал симпатии украинских националистов

Публикации за 16.05.17

На выборах президента России в 2018 году Украина должна поддержать вполне определенного кандидата. И это не Владимир Путин. Об этом заявил сотрудник украинских спецслужб, один из бывших командиров территориального батальона «Днепр-1» Владимир Шилов. Оказалось, что симпатии человека, проливавшего кровь своих сограждан в ходе АТО, завоевал один из лидеров отечественной оппозиции Алексей Навальный.

Националист Владимир Шилов является действующим полковником Министерства внутренних дел и бывший командир роты спецназа МВД. Как известно СМИ, в составе батальона «Днепр-1» Шилов принимал активное участие в военных действиях против мирного населения Донецкой области.

Выступая перед зрителями украинского телеканала 112, Шилов посетовал, что глава государства Петр Порошенко никак не закроет свой российский бизнес – кондитерский завод, управляемый по схеме слепого траста. Впрочем, российский президент бывшему комроты тербата «Днепр-1» тоже не нравится. По его словам, Путина стоило бы заменить на Навального, тем более что ему бы могли помочь сторонники украинских боевиков.

«На нынешний момент существует такая ситуация, что в этого году мы проблему не решим вообще, окончание войны на Донбассе я имею в виду. Почему? Потому что в России выборы на носу, и я ожидаю к концу лета – началу осени ухудшения ситуации в так называемой «АТО», которым является война, – приводит слова Шилова сайт телекомпании. – Если бы мы принимали какие-то политические решения, то как-то на государственном уровне взяли бы и поддержали того же единственного и реального оппозиционера, который виден по телевидению, – господина Навального. Я понимаю, что он там высказывался по поводу Крыма, но я думаю, что он загнан в определенные обстоятельства. А если бы мы поддержали его и создали альтернативу господину Путину, то, в принципе, это было бы политическое решение. В России у меня много ребят, с которыми я в армии служил, много родственников, много друзей. Довольно много уехало с Донецка в Москву в свое время, еще до начала всех этих событий. И поддержка Украины в России немаленькая».

Ранее многие наблюдатели уже отмечали близость Алексея Навального националистическому дискурсу, а одна из крупнейших израильских газет «Едиот ахронот» («Последние известия») прямо называла его политические взгляды «антисемитскими и ксенофобскими»

Однако в последнее время Навальный старается избегать откровенно националистических заявлений. Впрочем, и актуальность этого политического течения в современной России практически равна нулю: в информационном поле отечественные националисты отсутствуют, и как серьезная сила на выборах политологами не рассматриваются. Поэтому заявления Шилова и стоящих за ним украинских групп влияния вряд ли можно назвать уместными и своевременными. Тем более, что озвучены активным участником братоубийственной гражданской войны в Донбассе.

Киев, Дарья Макаренко

Киев. Другие новости 16.05.17

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