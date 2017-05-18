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Общество

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Публикации за 18.05.17

Штраф за неявку на субботник получили жильцы в Ярославле

Штраф за неявку на субботник получили жильцы в Ярославле

Жильцы многоэтажного дома в Ярославле были оштрафованы за то, что не явились на уборку придомовой территории. Как пояснили в организации, обслуживающей дом, собственники сами ввели штрафные санкции три года назад.

По словам жителей дома, ранее ТСЖ разместило объявление, что за неявку на субботник будет взиматься плата. Позднее пришли квитанции на оплату коммунальных услуг с включенным сбором в размере 500 рублей, передает «Интерфакс».

В компании, которая предоставляет коммунальные услуги этому дому, рассказали, что штраф ввели сами жильцы в 2014 году. Впрочем, организация пошла на уступки и не начисляла сбор пожилым людям.

Случившимся заинтересовалась прокуратура Ярославской области, проводится проверка.

Ярославль, Зоя Осколкова

Ярославль. Другие новости 18.05.17

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