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Общество

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Публикации за 22.05.17

Опрос: три четверти россиян оправдывают полицейский произвол / Силовики вправе прибегать к насилию в отдельных случаях, считает большинство

Опрос: три четверти россиян оправдывают полицейский произвол Силовики вправе прибегать к насилию в отдельных случаях, считает большинство

Около 73% жителей России считают допустимым насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов. По данным социологов, большая часть населения оправдывает силовые методы, когда речь идет о конкретных случаях. Тогда как, рассуждая абстрактно и без конкретики, россияне все же выступают против пыток задержанных и заключенных.

Исследование проводилось фондом «Общественный вердикт» и социологами Методической лаборатории. 786 респондентов по телефону ответили на вопросы, ознакомившись с ситуациями, которые имели место в действительности. Часть этих дел еще находится на стадии разбирательства, по некоторым уже вынесены судебные решения. Кроме того, опрос проводился в интернете, передает РБК.

Социологи проанализировали ответы и пришли к выводу, что 41% респондентов допускают незначительные нарушения закона со стороны силовиков, если это требуется для раскрытия общественно значимых преступлений. В тоже время около половины (50,3%) не согласны с этим утверждением.

63,4% опрошенных считают оправданным применение пыток к преступнику, который похитил детей и отказывается сообщать об их местонахождении. 29,6% респондентов считают применение насилия в этом случае недопустимым.

Около половины (51,7%) россиян не против, если полицейские изобьют грабителя, который украл сумку у пожилого человека. 44% не поддерживают силовые методы при задержании.

Когда речь идет о поведении медиков психбольницы, то большая часть (73,2%) респондентов оправдывают решение «скрутить» буйного больного, чтобы ввести ему успокоительное. В отсутствии санитаров медперсонал прибегнул к помощи других пациентов. 22,4% опрошенных посчитали эти действия незаконными.

Кроме того, в ходе опроса выяснилось, что каждый десятый (12,3%) россиянин считает себя жертвой насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, около трети (28,6%) заявили, что подобное происходило с их близкими и друзьями, 21,8% респондентов стали очевидцами полицейского произвола.

Специфика исследования заключалась в том, что в опросе рассматривались конкретные ситуации. Социологи отмечают, что когда речь идет о пытках в общем, то большинство выступают против их применения. Однако на практике оказывается, что принимать решение в контексте конкретных обстоятельств гораздо сложнее.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.17

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