За нарушение тишины ночью хотят штрафовать на 100 тысяч рублей

Публикации за 22.05.17

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предусматривающий наказание за ночной шум. В частности, штраф за шумные действия в ночное время составит от одной тысячи до 100 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что норма поможет защитить соседей переселенцев, намеченной в Москве реновации жилья.

Документ внесли в парламент вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по труду Ярослав Нилов и депутат Владимир Сысоев. По их мнению, масштабные стройки и ремонты, которые предстоят столице России, могут нарушить покой других граждан.

Согласно поправкам штраф грозит за шумные действия с 22 часов до 6 часов. Правило касается не только жилого фонда, но и гостиниц, общежитий, объектов социального назначения, передает РИА «Новости».

Впрочем, есть и исключения, так за нарушение не будут считать действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций. Культурно-массовые мероприятия, проводимые с разрешения власти, а также богослужения в ночное время под закон не попадут.

Пошуметь в ночное время будет стоить для рядовых граждан от 1 до 2 тысяч рублей, должные лица за нарушение тишины заплатят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юрлица – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что следить за исполнением нормы будет полиция.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.05.17

В Саках в водопроводную канаву упал инвалид-колясочник. Траншею «забыли» загородить. / «Это Россия, детка»: медведь Сёма и его хозяйка, сажающие картошку, покорили Интернет. / В Севастополе жертва несостоявшегося изнасилования отправится под суд. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»