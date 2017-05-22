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Общество

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Публикации за 22.05.17

За нарушение тишины ночью хотят штрафовать на 100 тысяч рублей

За нарушение тишины ночью хотят штрафовать на 100 тысяч рублей

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, предусматривающий наказание за ночной шум. В частности, штраф за шумные действия в ночное время составит от одной тысячи до 100 тысяч рублей. Авторы инициативы считают, что норма поможет защитить соседей переселенцев, намеченной в Москве реновации жилья.

Документ внесли в парламент вице-спикер Игорь Лебедев, глава комитета по труду Ярослав Нилов и депутат Владимир Сысоев. По их мнению, масштабные стройки и ремонты, которые предстоят столице России, могут нарушить покой других граждан.

Согласно поправкам штраф грозит за шумные действия с 22 часов до 6 часов. Правило касается не только жилого фонда, но и гостиниц, общежитий, объектов социального назначения, передает РИА «Новости».

Впрочем, есть и исключения, так за нарушение не будут считать действия, направленные на предотвращение правонарушений, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций. Культурно-массовые мероприятия, проводимые с разрешения власти, а также богослужения в ночное время под закон не попадут.

Пошуметь в ночное время будет стоить для рядовых граждан от 1 до 2 тысяч рублей, должные лица за нарушение тишины заплатят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, юрлица – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что следить за исполнением нормы будет полиция.

Москва, Зоя Осколкова

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