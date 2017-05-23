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Общество

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Публикации за 23.05.17

Путина в Краснодаре встретили «потемкинской деревней» (ФОТО)
Фото: РИА «Новый День»

Путина в Краснодаре встретили «потемкинской деревней» (ФОТО)

К приезду президента России Владимира Путина в Краснодаре появилась «потемкинская деревня», сообщают горожане в соцсетях.

Местные жители отмечают, что власти попытались представить главе государства город в наилучшем виде. Чиновники подготовились к приезду президента, спрятав долгострой под полотно, изображающее добротный дом, по маршруту следования кортежа Путина.

«К приезду Путина в Краснодаре срочно затянули долгострой в декорации. И даже конкурс для дизайнеров не провели, – пишут пользователи в твиттере «Туподар – Краснодар», – Это ж представьте: ходила, небось, целая комиссия и решала что скрывать от Путина, а что нет. План составляла, деньги выкраивали».

По данным портала «Югополис», в ходе поездки в Краснодар 23 мая Владимир Путина проведет заседание совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Участники заседания в числе прочего обсудят национальный план борьбы с допингом в российском спорте. Кроме того, посетит ряд футбольных объектов и встретится с президентом ФИФА Джанни Инфантино. По информации журналистов, президент РФ уже прибыл в кубанскую столицу.

Краснодар, Светлана Петрова

Краснодар. Другие новости 23.05.17

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